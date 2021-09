Este es Juan Manuel Daza, el representante que reemplazará a Gabriel Santos en la Comisión de Acusación de la Cámara

Este es Juan Manuel Daza, representante que reemplazará a Gabriel Santos en la Comisión de Acusación de la Cámara. Foto: Colprensa

El pasado primero de septiembre, Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático e hijo de Francisco Santos, presentó su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de dicha corporación. De acuerdo con lo que dijo en la plenaria, su salida es por motivos personales.

“Fui padre recientemente, mi situación familiar y laboral no me permite darle el trabajo que la Comisión y las personas investigadas requieren, sería injusto con esas personas no dedicarle mi tiempo”, señaló el parlamentario, haciendo referencia al nacimiento de su hija Belén, en noviembre del año pasado.

El pasado lunes, con 109 votos a favor y 21 en contra, el representante Juan Manuel Daza, también del Centro Democrático, fue designado como su reemplazo en la célula encargada del proceso de las denuncias penales o quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado, incluido el presidente Iván Duque.

Antes de ser designado en dicha comisión, el representante por Bogotá, nacido en Valledupar y de padres guajiros, hacía parte de la Comisión Primera de la corporación.

Hijo de Jaime Daza Almendrales, exdiputado de La Guajira, el parlamentario es abogado de la Universidad del Rosario con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Gestión Pública. A su vez, cuenta con una maestría en Derecho Público de la Universidad de Los Andes.

En su paso por la Universidad del Rosario, el cesarense fue presidente del Concejo Estudiantil y Colegial de Número, la mayor distinción que otorga la universidad a sus estudiantes. Posterior a esto, fue practicante en la secretaria jurídica de la Presidencia de la República en 2012. Después, trabajó por cinco años como asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Desde esa posición estuvo al frente de los proyectos de ley y debates que se surtieron en el Senado, lo que le ha permitido conocer de cerca los problemas del país y estudiar las soluciones”, indica su biografía en la página del Congreso de la República.

Daza también trabajó en la coordinación de los distintos actores del “No” en el plebiscito para la renegociación con el Gobierno nacional posterior a su derrota en las urnas. En 2018, fue designado por Iván Duque como viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior. En ese momento, se convirtió en el funcionario más joven del gabinete ministerial.

La plenaria de renuncia de Gabriel Santos

Valga recordar que, el representante es hijo del exembajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos; y está casado con María Claudia Naranjo, hija del general Óscar Naranjo.

Dicho esto, y siguiendo el orden del día, los 127 representantes hicieron un espacio para votar la solicitud de Santos. 126 estuvieron a favor, mientras que uno solo se manifestó en contra, con lo que se abrió el camino para que el representante se concentre en sus responsabilidades familiares y para que el Centro Democrático designe a su reemplazo.

No hay que olvidar tampoco que, la Comisión de Investigación y Acusación a la que renuncia el bogotano está conformada por otros 16 representantes de diferentes partidos como Mauricio Toro (Alianza Verde), Carlos Cuenca Chaux (Cambio Radical), Kelyn González (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador) y Jaime Yepes (Partido de La U).

Si bien el representante deja su silla en la Comisión de Investigación y Acusación, lo cierto es que su tarea dentro de la Cámara continúa, enfocada principalmente en el proyecto de ley que busca recortar en un mes el receso legislativo para los miembros del Congreso.

SEGUIR LEYENDO: