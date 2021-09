“Todavía no sabemos que pasará con Miguel Ángel López”: Eusebio Unzué, director del Movistar Team

El entrenador del equipo Movistar, Eusebio Unzué. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

El pasado sábado, 4 de septiembre, se incendiaron varios medios de comunicación y portales de opinión pública tras el abandono de Miguel Ángel López de la Vuelta a España 2021. Ese día se corría la fracción número 20 de la Vuelta.

Todo sucedió cuando el rezago del ciclista colombiano parecía una ‘simple’ situación de carrera, y, en una serie de ataques por parte de los ciclistas favoritos, ‘Supermán’ quedó cortado del grupo, perdiendo así sus posibilidades de terminar en la tercera casilla de la clasificación general, posición que le daba para quedar en el podio. Luego, kilómetros más adelante se conoció que el escarabajo colombiano se bajó de su bicicleta y que abandonó la competición.

Frente a esto se ha dicho muchas cosas, se han creado rumores e hipótesis sobre el caso de López, pero fue hasta este domingo que Eusebio Unzué, director del Movistar, se manifestó al respecto y llegó a calificar la retirada de la Vuelta a España del colombiano Miguel Ángel López como “una experiencia nunca antes vivida”, un hecho que podría replantear la continuidad de Supermán en el equipo español.

“Nos ha tocado vivir una experiencia que nunca había sucedido, pero los ciclistas son humanos. Él no fue capaz de solucionar un problema deportivo que se creó en el momento inicial en carrera. Al principio reaccionó, pero no pudo cerrar el hueco que aprovechó bien el Bahrain. A partir de ahí la situación se complicó”, dijo Unzué.

Una vez que López quedó descolgado del grupo de favoritos y empezó a perder tiempo y su plaza en el podio, llegó el momento crítico. Que, según Unzué, el colombiano se negó a seguir en carrera. “Se ampliaron las diferencias y por desgracia llegó su frustración. Fue incapaz de darle la vuelta a la situación. Pudo seguir en carrera, haber peleado por ser sexto, que también hubiera sido importante, sobre todo teniendo en cuenta su gran victoria 48 horas antes en el Gamoniteiru”, agregó.

Ahora, sobre la renovación con el Movistar del ciclista colombiano, recientemente confirmada por el propio corredor y el equipo, Unzué no fue tajante a la hora de confirmar la ampliación del contrato. “Ese tema se verá, de momento hay que poner distancia y las decisiones que tomemos las valoraremos entre todos. La decisión se tomará mas adelante”, señaló.

Unzué valoró positivamente el hecho de que Superman López pidiera la noche del sábado “perdón” a sus compañeros, a pesar de que la retirada del ciclista en plena etapa afectara a la imagen del equipo.

Ahora, cabe resaltar que esto se contradice con lo que Unzué dijo hace unas semanas para la agencia de comunicaciones EFE, pues comentó que: “López eleva el nivel medio del equipo, está recuperado de la lesión del año pasado, ha tenido meses limitado para entrenar, pero llega en muy buenas condiciones”.

Y añadió que: “En el Tour siempre aparecen rivales nuevos. La tendencia es compartir liderazgos, y nosotros buscaremos el apoyo entre Mas y López. Espero que ambos puedan salvar los primeros días y llegar a los Alpes para tomar las primeras conclusiones sobre nosotros y los demás”, le dijo a EFE.

Por su lado, Rafa Acevedo, suegro y entrenador de Miguel Ángel López, quien también fue un reconocido ciclista de los años 80, habló con el diario El Espectador y contó que el ciclista llamó a su hija tras retirarse de la carrera. “Ella me contó que estaba llorando con la desolación, el desespero y el saber que luego de tres semanas no había cumplido su objetivo de estar en el podio por una orden de esas. No tiene presentación lo del equipo”.

Según el relato de la esposa de López, que le contó a Acevedo, es que: “Yates, Miguel va por él, arranca Egan, va por él. Y ahí llega el contragolpe de Yates. Miguel iba a rueda de Egan, que obvio se frena, pierde impulso y cuando empieza a perseguir le dicen que no persiga. El propio Eusebio Unzué pasó en el carro y con la puerta empezó a gritarle... eso le rebosó la copa”.

Sobre el futuro del ciclista boyacense, Rafa Acevedo le contó a ese medio que: “Faltando diez días para el Tour le renovaron por dos años, son cosas de acaloramiento, ojalá terminen en buen término. Ambas partes tienen una gran cuota de responsabilidad en lo que sucedió. No sé qué va a suceder, no soy la persona más indicada para decirlo. Sé lo que hablé con mi hija, se viene un comunicado pronto del equipo y de Miguel”.

SEGUIR LEYENDO: