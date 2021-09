El ‘Bolillo’ Gómez es el octavo DT en entregar su cargo en la jornada 8 de la Liga BetPlay

(EFE)





Este domingo Independiente Medellín recibió a Santa Fe por la octava fecha de la Liga Betplay. Luego del empate sin goles contra el cuadro cardenal Hernán Darío Gómez, entrenador del Medellín, aceptó que su equipo no ha dado los resultados esperados.

Además de este empate, que dejó a Medellín con ocho puntos y en la casilla 14 de la Liga, esta semana dejó un balance negativo para el cuadro antioqueño, ya que el jueves quedó eliminado de la Copa BetPlay frente al Cali, torneo en el que este equipo ya había ganado en las dos ediciones anteriores.

Luego del partido, en la rueda de prensa, Gómez habló sobre el futuro del club, los jugadores y su decisión de no seguir el poderoso de la montaña. Frente a este anuncio, Andrés Cadavid, capitán del equipo, respaldó el trabajo del Bolillo Gómez.

Tras los malos resultados, ‘El Bolillo’ Gómez anunció que renunciaba a la dirección técnica de Medellín luego del empate contra Santa Fe: “Este grupo es buenísimo, excelente, son trabajadores y unidos. Merecen más de lo que les ha tocado. Yo para ellos solo tengo para ellos agradecimiento, pero yo tengo una solución, me voy a ir hoy del equipo, tiene que llegar una cara nueva y ayudar. El fútbol es de resultados y no los he dado”.

Por su lado, Andrés Cadavid aseguró que la responsabilidad tras los malos resultados la tienen los jugadores: “Aquí nadie se puede ir, los primeros que se tienen que ir somos nosotros que no estamos respaldando todo un buen trabajo, pero la idea es salir adelante y la única forma es unirnos”.

Desde hace varias semanas, Gómez viene diciendo que saldrá del equipo, pues el pasado sábado 28 de agosto, luego de que finalizara el partido entre Atlético Huila e Independiente Medellín, donde el cuadro antioqueño perdió 3-1, el ‘Bolillo’ Gómez dio una rueda de prensa en la que realizó un breve análisis del rendimiento del equipo y su salida del Medellín.

Ese día mencionó que: “Nos volvemos más ofensivos, pero nos hemos descubierto un poco en defensa y no tuvimos un equilibrio para ser ofensivamente mejor y defensivamente tener fuerza. Y mi continuidad con el equipo la evalúo yo con don Raúl (Giraldo)”.

A los pocos días, en entrevista con Caracol Radio, Daniel Ossa, presidente de Independiente Medellín, habló sobre la situación de el ‘Bolillo’: “es falso que el técnico haya renunciado. Nos hemos acostumbrado a que la información del Independiente Medellín tenga unos interlocutores que no son válidos y van cogiendo fuerza. Nos da mucha tristeza que sean personas supuestamente hinchas del Medellín que empiezan a desinformar”.

Hasta el momento, ninguna directiva de Deportivo Independiente Medellín ha hecho oficial la renuncia de El ‘Bolillo’ Gómez, ni se han pronunciado al respecto.

La salida de Gómez no sería extraña ya que, hasta el momento, van siete entrenadores que han dejado su cargo en las primeras siete fechas del segundo semestre de la Liga BetPlay. Los técnicos que dejaron sus cargos fueron Dayron Pérez, de Atlético Huila, Giovanny Ruiz, de Deportivo Pasto, Eduardo Lara, de Once Caldas, Luis Amaranto Perea, del Junior de Barranquilla, Jorge Luis Bernal, de Patriotas, Harold Rivera, de Independiente Santa Fe y, el martes 31 de agosto se sumó Óscar Upegui, de Atlético Bucaramanga.

