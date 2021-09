A la cárcel exgobernador indígena que habría abusado de su propia nieta

/ Colprensa

La Fiscalía General de la Nación informó, en la mañana de este lunes 6 de septiembre, que se logró obtener medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del gobernador de una comunidad indígena ubicada en La Apartada, en Córdoba. El hombre está señalado por, presuntamente, haber cometido el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Lo que quedó registrado en la denuncia, puesta en julio de este año, los hechos habrían ocurrido en el año 2018, en la casa del procesado. Así lo señaló, señaló Cyndi Tatiana Vargas Tapias, Directora Seccional Córdoba.

El hombre, de 70 años de edad, presuntamente, habría abusado sexualmente de su nieta, una niña que, por aquellos días, tenía ocho años. La menor había sido dejada bajo su cuidado. Esta denuncia es tan solo una de las varias que recaen en su contra, pues, con este caso, varias mujeres adultas testificaron ante la Fiscalía y aseguraron que habían sido víctimas del hombre cuando eran menores de edad.

El investigado, cuenta el ente acusador, contaba con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y había sido capturado durante la semana pasada, el pasado 2 de septiembre. El hombre fue interceptado por servidores de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Las autoridades se abstienen de revelar la identidad del líder indígena judicializado en aras de proteger la integridad de la menor reportada como abusada. El caso venía siendo tratado por la Guardia Indígena local, pero posteriormente pasó a manos de la Fiscalía.

La #Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del gobernador de una comunidad indígena asentada en La Apartada, Córdoba, como presunto responsable de acceso carnal abusivo contra su nieta de 8 años de edad. pic.twitter.com/FN52PJ5vuK — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 6, 2021

Este caso se suma al ocurrido en La Arboleda, de Soledad, en el que se descubrió que un hombre llevaba abusando de su nieta, una menor de edad. Además de la violencia sexual que ejercía sobre ella, el hombre, quien era su abuelo, generaba contenido audiovisual con la niña, y lo enviaba a otras personas.

La madre de la menor aseguró, ante las autoridades, y en testimonios recopilados por El Heraldo, cuando la Policía Nacional llegó a su casa preguntando por ella. “Yo me entero del abuso por la Policía que llegó a mi casa preguntando por mí y cuando me ven me dicen que si tengo hijas niñas. Yo les dije que tenía cuatro niñas, ellos ingresan a la vivienda y cuando ven a mi hija de nueve años me dicen que me debo alistar con mi niña y acompañarlos a la Fiscalía”, manifestó.

Según comentó, la niña no presentaba signos de violencia sexual, por lo que nunca se dio cuenta de ello. “Como esto ha pasado tan rápido uno queda como desconcertado (...) Mi hija iba a esa casa desde que tenía 6 años y la última vez que pudo ir fue en julio. Ella iba de vez en cuando allá, no era todos los días, solo de vez en cuando, pero yo nunca le vi anomalías de que viniera siendo abusada. Ella iba allá para distraerse y que saliera de la rutina de siempre donde vivíamos, pero nunca me imaginé que esto fuera a pasar”, relató.

El abuelo de la niña, contó la madre de la menor, tampoco manifestó tener comportamientos pedófilos, por lo que jamás sospecho que eso estuviera ocurriendo. “Su abuelo era un señor que siempre le llevaba un confite, uno no le veía malicia alguna, nunca le vi morbosidad con la niña, nunca fue así. Uno como mamá siempre está pendiente de la mirada de los hombres hacia las niñas. Él siempre me preguntaba cómo le iba en el colegio y eso”, sostuvo.

Las autoridades norteamericanas fueron las encargadas de alertar a la Fiscalía y a la Policía Nacional sobre la existencia de correos electrónicos que utilizaba el abuelo para enviar contenido de pornografía infantil. Al hombre se le imputaron los delitos de pornografía infantil con menores de 14 años, actos sexuales abusivos con menores de 14 y acceso carnal abusivo agravado también con menor de 14.





