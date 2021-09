Jaguares perdió contra la Equidad y empieza tambalear en la cuerda floja del descenso

Equidad venció 1-0 a Jaguares. Foto: Dimayor

La Equidad logró su segundo triunfo en lo corrido de la Liga, tras derrotar 1-0 a Jaguares en el marco de la octava jornada del campeonato. Con la solitaria anotación de Kevin Salazar, el cuadro ‘asegurador’ llegó a nueve puntos en la clasificación, mientras el elenco ‘felino’ acumuló su segunda derrota consecutiva y se quedó con 11 unidades.

Tras el pitazo inicial, Jaguares saltó activo al terreno de campo y en menos de 30 segundos apareció en arco contrario. Sosa filtró un pase en profundidad para la velocidad de Rentería, quien eludió al defensor contrario y remató cruzado, pasando su disparo pegado al vertical.

Luego esa acción el partido se tornó lento, con posesión de balón dividida, siendo La Equidad quien intentó, pero solo se acercó con un cabezazo de García, que inquietó el arco defendido por el arquero Pablo Mina.

Con el pasar de los minutos, el juego no varió, careció de claridad y profundidad en arcos contrario, pero en la primera opción clara el cuadro local abrió el marcador. Mantilla se inventó una acción individual por izquierda, se internó al área y se juntó con Lima, quien asistió atrás a Salazar, que definió para el 1-0 sobre los 33 minutos.

En el tramo final, el cuadro ‘asegurador’ siguió buscando alternativas para aumentar la ventaja, peró erró en la puntada final. Por su lado, Jaguares adelantó líneas y Rentería creó la opción de empatarlo, pero encontró la figuración del guardameta Sergio Román.

Para la complementaria, Jaguares salió decidido a igualarlo, jugó con varios hombres en campo ajeno y fabricó una nueva opción de anotar. A los 52′, Rojas se juntó con Rentería, quien nuevamente hizo una individual, eludió a un rival y sacudió potente, estrellándola contra el horizontal.

El cuadro visitante siguió insistiendo, creció en intensidad ante un Equidad que se resguardó, se mostró aplicado en zona defensiva y apostó a las transiciones. Sobre los 67′, Jaguares elaboró una acción colectiva, donde Tapia conectó con Rentería, quien remató abajo para la buena respuesta de Román, quien evitó el tanto del empate.

Sobre el último cuarto de hora, Jaguares siguió buscando alternativas, pero La Equidad cerró espacios, se replegó el defensa y cuidó el 1-0 para sumar su segunda victoria en el campeonato.

Jaguares comienza a tambalear en la cuerda floja del descenso, donde comparte los mismos puntos con Deportes Quindío, Deportivo Pereira y Atlético Huila, los salva su diferencia de gol que ha sido de -57, sin embargo, tiene muy cerca a los cuyabros que siguen en racha ganadora y llegan a -59, al equipo Matecaña con -62 y a los opitas con -64.





Próximos partidos

Las emociones continúan en la Liga Betplay-II con la serie de partidos que se disputarán este domingo y lunes, no obstante, se aplazó el encuentro entre el Atlético Huila y Junior de Barranquilla, mientras en la Dimayor se define una nueva fecha.





Domingo 5 de septiembre

- 11:00 a.m. Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga estadio de Palogrande

- 3:00 p.m. Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe estadio Atanasio Girardot

- 8:10 p.m. Alianza Petrolera vs. Atlético Nacional estadio Daniel Villa Zapata





Lunes 6 de septiembre

- 4:00 p.m. Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira estadio Alberto Grisales

- 6:00 p.m. Deportes Tolima vs. Envigado estadio Manuel Murillo Toro+

- 8:05 p.m. Millonarios vs. Patriotas Boyacá estadio El Campín





Tabla de clasificación





