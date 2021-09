Él sería el novio de Roberto Manrique, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Hace unas semanas, el actor ecuatoriano de la telenovela colombiana ‘Sin senos sí hay paraíso’, Roberto Manrique, habló abiertamente de su sexualidad, y reveló que es gay. La noticia estuvo acompañada de un emotivo mensaje respecto al amor propio, y de una poderosa invitación a vivir libremente. Sus seguidores, sin embargo, y tras recibir la noticia, quedaron con la duda de saber la identidad de aquel hombre al que se refirió Manrique, en el video: su novio hace siete años.

En un video publicado en sus redes sociales, el actor después de hablar de su orientación sexual y de entregar el mensaje que quería, se refirió a su pareja como un “hombre maravilloso” con quien comparte su vida desde hace siete años. Dijo estar completamente enamorado y feliz.

“Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuánto hemos crecido, y cuanto nos hemos impulsado”, manifestó el actor que, previamente, se había referido a él como su amigo. “No, no es mi amigo. Es mi novio”, recalcó. Sin embargo, no se sabe la identidad de su pareja.

Luego de la publicación, ha empezado a surgir el nombre de quién podría ser la pareja del actor: un activista ecuatoriano que no hace parte de la farándula latinoamericana, pero que lo ha acompañado en numerosos momentos de su vida.

El manager de Manrique, Lazarin Cruz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto al actor, en la que aparece un tercer hombre, quien para algunos se trata del incógnito novio, especialmente por las palabras del agente.

Boda de Carmen Villalobos y en la fotografía Oliver Ranft y Roberto Manrique

Cruz escribió un extenso mensaje para manifestarle su apoyo, amistad y amor y cerró con una frase que para muchos es el indicio de la afortunada pareja. “Felicidades por tener la valentía de contar al mundo y ser libre, porque la verdad siempre nos hará libres. Te quiero Manriquin!!! PD: Por fin pude sacar mi foto”, señaló.

Aunque el manager no etiquetó al otro hombre que los acompaña en la fotografía, la emisora Tropicana señaló que, al parecer, se trata de Oliver Ranft, filántropo y activista. De acuerdo con el medio, una fuente les confirmó la información, pero se esperan más detalles.

Ranft coincide físicamente con las fotografías que han aparecido junto a Manrique. Él es el director del CAF América con oficina en Miami, donde es el encargado de los clientes del sur de la Florida y de la coordinación de todos los aliados de la organización en América Latina.

Ha trabajado en numerosas organizaciones sociales sin ánimo de lucro en Estados Unidos y América Latina, y de acuerdo con su perfil personal en el CAF América, su pasión lo llevó a servir de voluntario y crear una organización en Ecuador para fortalecer el acceso a la educación.

En el portal de entretenimiento Que Noticias! del Ecuador, el pasado 11 de junio, a Oliver Ranft y Roberto Manrique se les vio juntos en un reencuentro con artistas guayaquileños que han hecho carrera en el exterior como Danilo Carrera y María Elisa Camargo.

Pero las apariciones de los dos han sido más en otros países, como quedó registrado en el diario El Tiempo en 2018. La revista Bocas de esa casa editorial, junto a 20th Century Fox y Montblanc, realizó, en el país, la premier de El Gran Showman, a la que asistieron como invitados, según posaron en una fotografía, Roberto Manrique, Nohemí Fierro y Oliver Ranft.

Fotografía del International Children’s Palliative Care Network. En la mitad aparece Oliver y más a la derecha Manrique.

Otro de los momentos juntos fue en enero de 2016 cuando el International Children’s Palliative Care Network nombró como nuevo embajador global al actor ecuatoriano Manrique. En la fotografía del nombramiento y el recorrido por las instalaciones, también estuvo presente Ranft.

Los dos también asistieron en noviembre de 2019 a la boda de Carmen Villalobos en el hotel Conrad de Cartagena, y posaron para el álbum de asistentes junto a otros miembros de la farándula colombiana. Momentos juntos que, al parecer, probarían que son ellos dos quienes han construido juntos una historia de amor hace siete años.





