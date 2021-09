Coldplay asegura que ‘999’, de Camilo y Selena Gómez, es de sus canciones favoritas del momento

Coldplay y Camilo

Agosto fue el mes en el que Camilo hizo realidad uno de sus más grandes sueños como músico. Hacer una canción con Selena Gómez era algo que anhelaba, y fue el pasado 26 de agosto cuando se hizo público el videoclip de ‘999′, nombre que lleva la pista que crearon juntos. Los logros para Camilo, sobre esta canción, no terminaron allí, pues, además de colaborar con la estadounidense, logró que la banda británica, Coldplay, girara su mirada hacia él y comentaran que el tema es de sus favoritos por estos días. El colombiano no dudó en compartir las declaraciones de la banda, y calificó el momento con la palabra ‘felicidad’, en mayúsculas.

“A punto de subirme al concierto en Gran Canaria, en el primer show con mis papás presentes, por cantar con Evaluna después de haber lanzado una canción que amo con Selena Gómez, y ver que Coldplay mi banda preferida subió esto. LA FELICIDAD”, escribió el paisa al lado de una fotografía en la que se ve como Chris Martin, vocalista de la agrupación, hizo un listado con cinco de los títulos de la música que ha estado escuchando por esta época en la que, según escribió el mismo artista, han habido momentos de ‘subidas y bajadas’.

Coldplay

“Hola a todos. Espero que todos estén muy bien en medio de todos los altibajos. Aquí están algunas de las canciones que amo en este momento. También escuchamos el nuevo álbum de Jon Hopkins, y es simplemente increíble (...) hace repensar lo que es la música. No puedo encontrar las palabras correctas. Nos vemos pronto. Con amor, ‘C’”, comentó Martin. En el listado de canciones, en el que puso de segundo lugar a la de Camilo y Selena Gómez, el cantante añadió a ‘Pressure Machine’ de The Killers, a la que calificó como su canción favorita de toda la vida, de esa banda; ‘Opal’ de Bicep; ‘Imaginary Players’ de Jay - Z; y ‘Perra’, una canción interpretada por J Balvin y Tokischa.

La publicación de Coldplay no solo emocionó a Camilo, pues, a su vez, sus familiares y amigos reaccionaron. “No, no, no. No puede ser”, escribieron sus cuñados, Mau y Ricky Montaner. “Oh por Dios”, comentó su hermana, Manuela. “Te mereces todo lo lindo que esta vida te pueda brindar”, manifestó la YouTuber e influenciadora colombiana, Sofía Castro.

El videoclip, hasta el momento de esta publicación, se encuentra en el puesto número 15 de tendencias musicales de YouTube, supera las 10,2 millones de visitas, y ha obtenido más de 700 mil ‘me gusta’. El tema es una de las nuevas apuestas que ha venido haciendo Selena Gómez para cantar en español. En enero de este año estrenó ‘Baila conmigo’, de la mano de Raw Alejandro. Por esa misma época, durante el primer mes del 2021, lanzó, en solitario, ‘De una vez’.

La colaboración de Camilo y Selena Gómez generó revuelo desde sus primeros anuncios. Las publicaciones en Twitter e Instagram se llenaron de mensajes de expectativa de integrantes de ‘La Tribu’ y los ‘Selenators’, como se hacen llamar los seguidores de ambos artistas, respectivamente. A su vez, se recordaron momentos de meses anteriores en los que el colombiano, en una entrevista, confesó que le encantaría hacer un tema con la artista detrás de temas como ‘Kill Em With Kidness’ y ‘Look At Her Now’.

“Hay una frase que te dicen ‘cuidado con lo que sueñas porque pueda que se te hagan realidad’ y uno a veces piensa ‘no, igual eso no se va a hacer realidad’, pero cada vez en mi vida va pasando que se va disminuyendo el rango de lo que puede no llegar a ser realidad (...) entonces me da miedo soñar porque es probable que no pase, pero qué se yo, por decir… Me daría mucha ilusión hacer una canción con Selena Gómez, por ejemplo. Me gustaría (…) me parecería muy cool”, dijo por esos días.

El cantante, en su cuenta de Instagram, publicó el fragmento de la conversación, y aseguró que le generaba mucha nostalgia ver como había predicho lo que hoy le está sucediendo. “Veo esto y me da muchísimo sentimiento (...) Gracias a Dios porque él está en control de mis sueños y de los tiempos de todo (...)”, redactó Camilo que, ahora, le suma emoción a ‘999′ con la aprobación y admiración que le manifestó su banda favorita.





