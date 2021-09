Santa Fe venció por la mínima diferencia a Nacional en la semifinal de ida de la Liga BetPlay Femenina

Independiente Santa Fe derrotó por la mínima diferencia a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot por la semifinal de ida de la Liga BetPlay Femenina 2021 / (Twitter: @Dimayor)

El torneo femenino de fútbol de Colombia se aproxima a su recta final con los cuatro equipos que disputarán el título en la edición 2021 de la Liga BetPlay: Equidad, Deportivo Cali, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

En la tarde de este miércoles 1 de septiembre se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, verdolagas y cardenales, estas últimas en la lucha por defender el título que consiguieron en 2020 contra América de Cali.

La primera semifinal dejó con un pie en la final a las futbolistas bogotanas, que vencieron por la mínima diferencia a las antioqueñas con gol de Amada Peralta al minuto 73.

Esta fue la alineación escogida por el técnico de Nacional, Diego Bedoya, para recibir a las vigentes campeonas de Colombia. En un esquema 4-3-3, las inicialistas fueron: Yenith Bailey en el arco; Daniela Tamayo, Alejandra Peraza, Kelly Quiceno y Ana Fisgativa. Delante de la zaga defensiva se plantaron las mediocampistas Lorena Bedoya, Mariana Muñoz y Lizeth Ocampo; mientras que en ataque quedaron las delanteras Fernanda Agudelo, Allison Pahuana y Yisela Cuesta:

Alineación de Atlético Nacional para enfrentar a Independiente Santa Fe por la semifinal de ida de la Liga BetPlay Femenina 2021 / (Twitter: @atlnacionalfem)

Por el lado de Independiente Santa Fe, las escogidas por el técnico Albeiro Erazo en su esquema 4-3-3 fueron: Wendy Martínez; Viviana Acosta, Johannys Muñoz, Leivis Ramos, Nairelis Gutiérrez; Liana Salazar, Jéssica Peña, Fany Gauto, Diana Celis, Amada Peralta e Ivonne Chacón:

Alineación de Independiente Santa Fe para enfrentar a Atlético Nacional por la semifinal de ida de la Liga BetPlay Femenina 2021 / (Twitter: @SantaFe)

El partido arrancó con demasiada fricción y choques sobre los primeros 10 minutos, sin embargo, el dominio en opciones generadas y en favorabilidad fue para Independiente Santa Fe, que comenzó a probar al arco de media distancia por intermedio de Liliana Salazar.

No fue un juego sencillo de lidiar en el Atanasio Girardot, pero las leonas lograron sostener siempre el arco en cero e imponer condiciones sobre las verdolagas, que no estuvieron del todo claras en definición y que no encontró la elaboración y profundidad que suelen tener. Poco protagonismo logró tener María Fernanda Agudelo, autora del doblete que clasificó a las antioqueñas en la semifinal.

Para la visita, lo mejor del talento lo exhibió Ivonne Chacón con su velocidad y desborde. Inicialmente el cuadro capitalino no contó con el mejor talento de Fany Gauto y Diana Celis, pero logró compensar su ataque gracias a Liana Salazar, que registró la mejor chance de las actuales campeonas en los primeros 45 minutos, enviando un cabezazo para estrellar el balón en el horizontal.

Segundo tiempo

Con el pasar de los minutos en el complemento el partido se tornó más lento y detenido, además de que las cardenales constantemente rechazaban el balón, mientras que el plan de juego de las verdolagas fue encontrar el equilibrio y aproximarse al arco rival con Alisson Pahuana y Yisela Cuesta.

La paraguaya Fany Gauto apareció en el minuto 72 y fue clave para demostrar su calidad y ayudar a poner arriba en el marcador a Independiente Santa Fe. Gauto cobró de pelota parada y asistió a Amanda Peralta que dejó sin margen de reacción a la arquera arquera panameña Yenith Bailey y marcó el 0-1 final del compromiso.

Santa Fe venció por la mínima diferencia a Nacional en la semifinal de ida de la Liga BetPlay Femenina 2021 / (Twitter: @Dimayor)

Las leonas supieron conservar la ventaja en Medellín y renovaron fuerzas con el ingreso de Tatiana Ariza, que reemplazó a la autora del gol de Santa Fe, Amanda Peralta.

El cierre del compromiso estuvo abierto y con altas chances para las locales, que hicieron hasta lo imposible por equilibrar el marcador, pero no les alcanzó, aún con la oportunidad desperdiciada por Ana Fisgativa, que tuvo la opción más clara luego del gol de Santa Fe tras tomar un rebote en el área cardenal.

Tampoco se les dio en tiempo de adición durante el cobro de pelota parada de Lorena Bedoya, que finalmente no logró vulnerar el pórtico de Wendy Martínez, con gran intervención de la barrera y de los despejes de balón.

La figura del encuentro escogida por la Dimayor fue la autora del gol, Amada Peralta, que dejó en ventaja a las visitantes pensando en el duelo de vuelta contra Nacional en Bogotá:

Amada Peralta, figura del partido escogida por la Dimayor en la semifinal de ida entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional / (Twitter: @Dimayor)

El partido de vuelta entre leonas y verdolagas se disputará el próximo sábado 4 de septiembre a las 8:10 p. m. en Bogotá con transmisión de Win Sports +.

Entre tanto, la otra semifinal de la competencia para disputar el título 2021 del campeonato femenino de fútbol colombiano es entre Deportivo Cali y Equidad, llave que va a favor del equipo vallecaucano con marcador de 2-1 a favor.

