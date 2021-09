Este es el once inicialista de la selección Colombia para enfrentar a Bolivia en La Paz

BARRANQUILLA. 8 de junio de 2021. La Selección Colombia de Fútbol de Mayores enfrentó a su similar de Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en juego válido por la octava fecha de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022. (Cortesía FCF)

A falta una hora para que el combinado tricolor juegue con Bolivia por la fecha 9 de las eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer el once titular del partido a disputarse en el estadio Hernando Siles de La Paz a las 3:00 p. m.

Así las cosas, los elegidos por Reinaldo Rueda para enfrentar al conjunto andino supliendo la baja de Yerry Mina:

Guardameta: David Ospina.

Defensores: William Tesillo, Óscar Murillo, Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz.

Mediocampistas: Wílmar Barrios, Matheus Uribe. Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Juan Guillermo Cuadrado.

Delantero: Roger Martínez.

DT: Reinaldo Rueda.

Alineación, selección Colombia para enfrentar a Bolivia en La Paz / (Twitter: FCFSeleccionCol)

Llamó la atención de la incorporación de Roger Martínez en ataque, en lugar de Rafael Santos Borré o Radamel Falcao García en el esquema 4-2-3-1 de Reinaldo Rueda. El cartagenero tiene un valor agregado y es que al competir en la altura de Ciudad de México con el Club América, puede resistir las dificultades de altitud en tierras bolivianas, 3.600 metros sobre el nivel del mar, un factor más complicado para disputar el partido.

Del mismo modo, el número ‘10′ de Colombia será Juan Fernando Quintero, que ha tenido minutos en China y logró entrenar con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

Por el lado de la alineación elegida por el técnico César Farías, también apostó por el 4-2-3-1.





Guardameta: Calos Lampe.

Defensores: Roberto Fernández, Adrián Jusino, Luis Haquín y Diego Bejarano.

Mediocampistas: Moisés Villarroel, Erwin Saavedra. Juan Arce, Jeyson Chura, Rodrigo Romallo.

Delantero: Marcelo Moreno.

DT: César Farías.

Alineación de Bolivia para enfrentar a Colombia en La Paz / (Twitter: unitelbolivia)

Por lo que se ve sobre el papel, la intención inicial de Reinaldo Rueda Rivera es tener el balón y aguantar cuanto más se pueda la embestida local de 20 minutos de los bolivianos, que buscarán abrir el marcador lo más pronto con disparos de media distancia, balones cruzados y tiros libres.

El seleccionado colombiano es consciente de que habrán momentos del juego donde no habrá posesión de balón, pues lo que se busca en la mayoría del tiempo es mantener un óptimo nivel de oxígeno, manejar los ritmos y no proponer un partido de ida y vuelta con el local para no caer en el desgaste físico y mental.

La gran figura del conjunto local, Marcelo Moreno Martins, será crucial en el ataque en las pelotas a profundidad y remates de media distancia, por lo que la pareja de Óscar Murillo y Dávinson Sánchez deberá estar concentrada al máximo en el enfrentamiento, que además contará con la presencia de aficionados en la tribuna del estadio Hernando Siles, otro factor que puede afectar la concentración de los visitantes.

Por otra parte, el seleccionado tricolor debe abstenerse de arriesgar a sus jugadores apercibidos para no comprometerlos frente a Chile o Paraguay.

