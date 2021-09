“Estoy sorprendido y perplejo ante la situación”: Óscar Upegui tras su salida de Atlético Bucaramanga

Tras la derrota en condición de local 1-2 contra Alianza Petrolera el lunes 30 de agosto, el entrenador de Atlético Bucaramanga, Óscar Upegui, fue despedido de su cargo como técnico del club leopardo. En tan solo siete partidos en los que registró cuatro victorias, un empate y dos derrotas, le fue comunicado que no continuaba más en el cargo de manera inesperada y sorpresiva.

Pues bien, el entrenador dialogó con el programa Blog Deportivo de Blu Radio sobre su sorpresiva salida, considerando que dejó al Bucaramanga en la quinta posición de la Liga BetPlay II 2021 y que tenía un rendimiento del 62 %. Confesó estar perplejo tras conocer la determinación, pero afirmó que eso hace parte del medio y de los aprendizajes en el oficio como técnico profesional:

La verdad estoy tan sorprendido y perplejo ante la situación y bueno, son experiencias y aprendizajes que hay que tener en la vida y la verdad voy muy sorprendido. Yo creo que todos los cargos he ocupado en Atlético Bucaramanga. Hace dos años llegué en una situación difícil del equipo para colaborar. Hablamos con el máximo accionista y me dio la posibilidad de colaborarle un tiempo al presidente de la institución. Después de eso pasó un poco la crisis de lo que estaba sucediendo, estuve en la gerencia deportiva y he sido jugador, entrenador. Es una institución a la que quiero mucho, aquí nací futbolísticamente y siempre he esperado darle lo mejor

Llamó la atención que estando dentro de los ocho para clasificar a los cuadrangulares finales y lejos de la tabla del descenso, el presidente del equipo leopardo, Jaime Elías Quintero, lo llamó después del clásico santandereano, hablaron un rato y le comunicó la intención de no continuar con él en el proyecto deportivo sin una razón totalmente clara, más allá de la derrota contra los barranqueños.

Upegui contó que tuvo tiempo para despedirse de los jugadores tras la amarga caída contra los dirigidos por Hubert Bodhert y que ahora disfruta de tiempo con su familia tras no estar concentrado de lleno con el club y sus obligaciones deportivas, pese a que no se han tomado el tiempo para discutir el acuerdo económico tras su salida con la finalización del contrato:

Ayer, después del partido, me comunicó la noticia, charlamos un poco. Hoy me despedí del grupo de jugadores. No me he sentado a hablar del tema económico. He tratado de tener un día muy familiar