Encontronazo entre Claudia López y el Gobierno: “necesitamos vacunas no papeles”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desató este miércoles 1 de septiembre un nuevo desencuentro entre su administración y la del presidente de Colombia, Iván Duque. Eso, después de que la mandataria lanzara dardos al Gobierno nacional por el lanzamiento del Certificado Digital de Vacunación y la escasez de vacunas contra el covid-19.

“Lo único que nos protege realmente del COVID son las medidas autocuidado, el pasaporte no nos cuida del COVID, tengamos eso claro, yo los invito a que no nos distraigamos, lo que necesitamos es vacunas no papeles, lo que nos va cuidar la salud y la reactivación económica son las vacunas, necesitamos menos anuncios y más vacunas”, dijo la alcaldesa hacia el mediodía de este miércoles.

La pulla hace referencia directa al Certificado Digital de Vacunación presentado el pasado 31 de agosto por el presidente Duque con el objetivo de evitar la falsificación de carnés físicos, e incluso de facilitarles la vida a aquellos que lleguen a perder los primeros por diferentes motivos.

Se trata de una iniciativa que, curiosamente, había sido lanzada en primer lugar por la propia Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en un esfuerzo que se focalizaba en los habitantes de la ciudad y que fue rechazado en su momento por el Ministerio de Salud y Protección Social, entendiendo que esta es única entidad habilitada para emitir ese tipo de documentación en el país.

Con todo, López insistió en que, “le rogaría al Gobierno nacional que no distraigamos los esfuerzos. Necesitamos menos anuncios y más vacunas, aún hay riesgo de sufrir un cuarto pico de contagios”.

Sus comentarios, en medio de los problemas que atraviesan esa y otras ciudades por cuenta de la falta de vacunas, principalmente de Sinovac, que ya está siendo cubierta con préstamos por parte de privados como Andi o Avianca; y de Moderna, para lo que las autoridades nacionales están buscando ayuda de Estados Unidos.

La pulla de la alcaldesa fue contestada por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, quien por medio de Twitter le dijo: “que bueno es criticar y que difícil gestionar. A Bogotá se han asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso, ¡que le hace falta? No ha reportado a plataforma las vacunas que dice haber aplicado”.

No sobra señalar, entonces, que de acuerdo con la información de la plataforma SaluData de la Alcaldía capitalina, y a cierre de las 5:00 de la tarde del 31 de agosto, la ciudad ha recibido en realidad 6.869.022 dosis, de las cuales se han aplicado 6.700.717. De estas, sólo 2.725.769 han sido para lograr esquemas completos de inmunización contra el covid-19.

Lo que es más, dicha base de datos asegura que en Bogotá hay 36.146 biológicos reservados para la aplicación de segundas dosis: 17.084 de Pfizer, 2.230 de AstraZeneca, 16.832 de Sinovac, y ni una sola de Moderna, fórmula que se estuvo aplicando en la ciudad desde finales de junio y para la que el Gobierno nacional tomó la decisión de extender la segunda dosis hasta tres meses después de la primera.

Así las cosas, Bogotá tiene un avance del 66,2 % en primeras dosis y 45,4 % en esquemas completos, si se tiene en cuenta que se requiere vacunar como mínimo al 90 % de la población mayor de 12 años que habita la capital. Esto se traduce en 6.001.867 personas, según los datos oficiales.

