Comerciante de Bogotá recibió un disparo en el rostro al entregar un celular a domicilio a falso cliente

Imagen de referencia - Ataque armado en Segovia, Antioquia, dejó tres personas heridas - Foto: Pixabay

En las últimas horas, una familia de comerciantes vivió un angustioso momento en el sur de Bogotá, cuando acudieron a realizar la entrega pactada de un celular de alta gama que un cliente les había comprado a través de internet. El comerciante, su mujer y su hija de 13 años, llegaron a la vivienda del supuesto comprador y allí fueron atacados con arma de fuego, el padre de familia recibió un disparo en el rostro.

La pareja de comerciantes se dedica a la venta de dispositivos móviles de alta gama, es el caso del celular de última generación que fueron a entregar a una vivienda ubicada en el sur de la capital. Un cliente se contactó con ellos a través de redes sociales preguntando por dicho celular y, después de negociar, pactaron la entrega a domicilio del dispositivo en la casa del supuesto comprador.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Mártires. Los comerciantes llegaron para hacer entrega de un celular avalado en $5.000.000 millones de pesos a un cliente que los había contactado por redes sociales. Fue la esposa del comerciante y su hija de 13 años las que se bajaron del vehículo e ingresaron a la vivienda para realizar la entrega; sin embargo, fueron atacadas inmediatamente entraron a la vivienda.

Al segmento Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, la comerciante reveló que al llgar al sitio pactado ella se comunica con el cliente vía telefónica. “Me dice que ya me abre la puerta la empleada y me dice que siga. Subo unas escaleras, cuando sale un señor con una pistola, me la pone en la cabeza, me empieza a ahorcar, empiezan a ahorcar a mi hija”, contó la mujer.

Lo que no sabía el hombre armado es que, antes de ingresar a la vivienda, la mujer hizo una llamada al celular de su esposo, quien se quedó en el vehículo, así él podía escuchar lo que sucedía dentro de la casa mientras su mujer entregaba el producto y recibía el pago.

“Antes de entrar yo hago una llamada donde dejo abierta la llamada para que mi esposo escuche. Él está afuera esperándome. Empezamos a gritar”, explicó la víctima.

Al escuchar los gritos de su mujer y su hija, el comerciante decide bajarse del vehículo y empieza a golpear la puerta de la vivienda para ingresar, de esto se percatan los delincuentes, y uno de ellos abre la puerta y agrede al padre de familia. “Él se da cuenta de que hay alguien afuera tratando de entrar y pues se pone nervioso y baja. Cuando abre la puerta se encuentra con mi esposo y le pega un tiro en la cara”, relató la mujer al noticiero.

Como consecuencia del disparo, el comerciante perdió el 60% de su labio superior, así como partes dentales y su mujer señala que ya no puede hablar ni comer. Sin embargo, la razón por la que los comerciantes deciden hacer una denuncia pública es que hasta ahora no hay capturas por lo sucedido, esto a pesar de que la Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar minutos después de que sucedieron los hechos.

La comerciante explicó al noticiero que, luego de lo sucedido, varios uniformados llegaron al lugar, pero señala que su proceder no fue el apropiado. Explicó que los oficiales “no hacen nada, no verifican con qué arma se disparó, no ingresan a ver si hay cámaras, no hicieron nada”, ante esta inoperancia por parte de las autoridades, según la mujer del comerciante, los delincuentes huyeron del lugar evitando la captura.

SEGUIR LEYENDO: