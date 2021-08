Fechas, horarios y dónde ver los tres partidos de la Selección Colombia por Eliminatorias

Jugadores de Colombia celebran un gol hoy, en el partido por el tercer puesto de la Copa América entre Colombia y Perú en el estadio Mané Garrincha en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves

El próximo 2 de septiembre comenzará la triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, en la que uno de los partidos programados hace parte de los dos que fueron aplazados el pasado marzo, cuando los futbolistas que militan en clubes europeos tuvieron dificultades para viajar debido a la pandemia. El compromiso en mención, en el caso de la selección Colombia, es el que disputará contra Paraguay.

El combinado tricolor llega luego de haberle ganado 3-0 a Perú en condición de visitante y de empatar con Argentina a dos goles en Barranquilla, por las eliminatorias. En cuanto a la Copa América, los dirigidos por Reinaldo Rueda, quien asumió el cargo como DT este 2021, ocuparon la tercera posición, superando en el último partido al cuadro incaico 2-1.

Colombia, con 8 puntos, se ubica quinta en la tabla de posiciones, por lo que hasta el momento disputaría el repechaje rumbo a Catar. Arriba de ella se ubican Uruguay (8 puntos), Ecuador (9 puntos), Argentina (12 puntos) y Brasil (18 puntos). La Canarinha llegará a estas jornadas no solo como líder, sino con el buen precedente de permanecer invicta en las eliminatorias.

Serán bajas sensibles para el conjunto cafetero Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, James Rodríguez y Yerry Mina. Eso sí, contará de nuevo con el rugido del Tigre Radamel Falcao García y la magia de Juan Fernando Quintero, quienes en la convocatoria pasada no estuvieron por lesión y dificultad para salir de China respectivamente.

Duván, como ya se sabía, no estará por lesión, mientras que James, al parecer, no fue convocado por la falta de ritmo en su club. En el caso de Mina, quien no estuvo convocado para el partido del sábado pasado en el que Everton derrotó 2-0 a Brighton, se informó que es baja por temas físicos.

Por su parte, Luis Fernando Muriel es la gran sorpresa de los dos, pues este sábado fue titular en el empate de Atalanta ante Bologna en la Serie A: disputó 74 minutos y abandonó el terreno de juego sin presentar algún tipo de molestia. No obstante, se conoció posteriormente que padece una molestia.

A continuación, las fechas, horarios y convocados a los partidos que se podrán ver por Win Sports y Caracol Televisión.

SEPTIEMBRE 2

Bolivia vs. Colombia (3 p. m., en La Paz)

Ecuador vs. Paraguay (4 p. m.)

Perú vs. Uruguay (8 p. m.)

Venezuela vs. Argentina (7 p. m.)

Chile vs. Brasil (7 p. m.)

SEPTIEMBRE 5

Brasil vs. Argentina (2 p. m.)

Ecuador vs. Chile (4 p. m.)

Paraguay vs. Colombia (6 p. m., en Asunción)

Uruguay vs. Bolivia (7 p. m.)

Perú vs. Venezuela (8 p. m.)

9 de septiembre:

Colombia vs. Chile (6 p. m., en Barranquilla).

Uruguay vs. Ecuador (5:30 p. m.).

Paraguay vs. Venezuela (4:30 p. m.).

Brasil vs. Perú (7:30 p. m.).

Argentina vs. Bolivia (6:30 p. m.)

LISTA DE CONVOCADOS:

Arqueros:

David Ospina (Napoli)

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Tolima)

Defensas:

Andrés Román (Millonarios)

Stefan Medina (Monterrey)

William Tesillo (León)

Óscar Murillo (Pachuca)

Carlos Cuesta (Genk)

Daniel Muñoz (Genk)

Dávinson Sánchez (Tottenham)

Andrés Llinás (Millonarios)

Volantes:

Baldomero Perlaza (Nacional)

Yerson Candelo (Nacional)

Alexander Mejía (Santa Fe)

Yairo Moreno (Pachuca)

Gustavo Cuéllar (Al Hilal)

Wilmar Barrios (Zenit)

Andrés Andrade (Nacional)

Juan Fernando Quintero (Shenzhen)

Matheus Uribe (Porto)

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)

Delanteros:

Luis Sinisterra (Feyenoord)

Luis Díaz (Porto)

Roger Martínez (América de México)

Miguel Borja (Gremio)

Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt )

Radamel Falcao García (Galatasaray).

