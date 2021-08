Se enreda el negocio que ubicaba a Luis Díaz en el Everton y a James Rodríguez en el FC. Porto

James Rodríguez y Luis Díaz, dos de los colombianos que tienen opciones de cambiar de equipos en este mercado de transferencias. Fotos: EFE-FERNANDO ARAUJO/ REUTERS/Peter Byrne

El próximo martes 31 de agosto cerrará el libro de pases en las principales ligas europeas, y el futuro de James Rodríguez, así como el de Luis Díaz, todavía es incierto. En los últimos días se mencionó la posibilidad de que el guajiro partiera rumbo al Everton y que en la negociación pudiese entrar el volante colombiano como parte de pago por el fichaje, sin embargo, esa posibilidad se ‘enredó’, de acuerdo con los medios portugueses.

Según lo ha publicado este sábado el diario ‘O Jogo’, uno de los más importantes de ese país, el técnico del Porto, Sergio Conceição, considera positivo un hipotético retorno de James, quien tuvo un paso destacado por la institución lusa entre el 2010 y 2013, siendo esa su primera experiencia en el ‘Viejo Continente’: “Conceição se ilusiona con el genio colombiano (Rodríguez) para esta temporada. Además, tiene un grupo difícil en Champions League, junto a Atlético de Madrid, Liverpool y AC Milan, por lo que necesita a sus mejores fichas”.

Sin embargo, dentro de los planes del estratega del Porto no está perder al atacante ‘Cafetero’, ya que lo considera una pieza clave dentro del equipo. “[Conceição] no ve con buenos ojos la pérdida del extremo (Díaz). Incluso, la posibilidad de tener a James lo ha hecho cambiar de opinión. ‘Lucho’ es considerado un elemento imprescindible para Conceição y una eventual salida sería potencialmente nefasta para su equipo”, declaró el medio local.

Felipe Sierra, periodista especializado en el mercado de transferencias, manifestó que, finalmente, Porto no aceptó incluir a James como moneda de cambio para que Luis Díaz llegue el Everton. Los ‘Dragones’, a menos de que llegue “una gran oferta”, no se desprenderán del nacido en Barrancas, La Guajira. Además, el comunicador afirmó que los ‘Toffees’ todavía no llegan a la cifra que piden los portugueses por el traspaso de ‘Lucho’. Quedan dos días para resolver el negocio.

OTROS ‘PEROS’ EN LA NEGOCIACIÓN:

Desde las directivas del Porto no se ha contemplado seriamente el retorno de James, en especial por el gasto económico que representaría para la institución. La ficha que tiene el volante ‘Cafetero’ en el Everton, empezando por el sueldo, es demasiado costosa para una liga como la portuguesa: se estima que el ‘10’, según el diario AS, recibe unos 7 millones de libras esterlinas por temporada (7,8 millones de euros), cifras que lo posicionan como el jugador mejor pago del equipo; en un segundo escalón aparece Yerry Mina, con más de 6 millones de libras al año.

El nombre de Luis Díaz empezó a sonar entre los clubes más importantes del mundo. De acuerdo a lo publicado por el medio ‘MaisFutebol’ hace algunos días, el colombiano sería el centro de una batalla entre Chelsea y Tottenham, dos de los conjuntos más históricos de la Premier League. No obstante, con el paso de las horas esta posibilidad se fue apagando.

Por un lado, los ‘Blues’ están intentando cerrar la vinculación del francés Jules Koundé, defensor central del Sevilla, en una operación que involucra más de 50 millones de euros, por lo que, sumado a los 115 millones que le costó el belga Romelu Lukaku, ya tendría en juego todos sus recursos económicos para la presente campaña. Y por el otro, ante la confirmación de la continuidad de Harry Kane en los ‘Spurs’, se terminaría de cerrar la puerta para que llegue un delantero a la institución.

Recordemos que Luis Díaz hace parte de los convocados por Reinaldo Rueda para la próxima triple fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022 ante Bolivia, Paraguay y Chile, el 2, 5 y 9 de septiembre, respectivamente. Por otro lado, pese a que James sí quedó por fuera del listado, este aprovechó para despejar las dudas sobre un posible ‘conflicto’ con la ‘Tricolor’:

“Quiero darles muy buena energía a los que convocaron, al cuerpo técnico también, no tengo nada en contra de ellos y ellos no tienen nada en contra mía. Espero que puedan conseguir todos los 9 puntos para que puedan ir a la Copa Mundo. [...] Si Colombia gana el país está contento. No pasa nada con nadie y no tengo nada en contra de nadie. Soy fan número uno de mi Selección. La gente que me conoce sabe que soy un hincha fiel”, expresó el cucuteño a través de su cuenta de Twitch.

Futbolistas convocados para la triple fecha eliminatoria de septiembre de 2021 de la selección Colombia contra Bolivia, Chile y Paraguay

