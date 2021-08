El mensaje de Juanita Goebertus con el que se alejó de la ‘terna Verde’ y de Fajardo para apostarle a Alejandro Gaviria

Juanita Goebertus se alejó de la terna Verde y de Fajardo para apostarle a Alejandro Gaviria. Foto: Colprensa, Captura

El anuncio de Alejandro Gaviria, acompañado de un ideario de 60 puntos, conmocionó el panorama político del país de cara a 2022. Con críticas, elogios y tendencias en redes, el candidato fue el tema del día y las reacciones de sus contrincantes le dieron la bienvenida a la disputa, resaltando su aporte al debate.

Sin embargo, la sorpresa fue el salto que dio Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, al ver el video de seis minutos que dio inicio a la campaña por la presidencia del exrector de la Universidad de los Andes. En Twitter, dio su opinión y, el resto de la tarde, replicó a quienes adhieren a la causa política del eslogan “Colombia tiene futuro”.

“A mi Alejandro Gaviria me representa. Tómense el tiempo de oírlo. Si los deja tan inspirados como a mi, inscríbanse en este link y vincúlense como voluntarios a la recolección de firmas para que pueda llegar a la #ConsultaDeCentro”, trinó, dejando el vínculo para que personas se sumen a la campaña del exministro de Salud como voluntarios.

Trino de Juanita Goebertus

Con esto, la congresista trazó una línea entre ella y los candidatos de la Alianza Verde Antonio Sanguino, Sandra Ortiz y Carlos Amaya. Además, se separó de la Coalición de la Esperanza y quienes la conforman, su principal argumento para que el centro llegue al poder en 2022.

Así también lo mostró en los micrófonos de Blu Radio, emisora en la que confirmó su nueva tendencia. “Sin duda, yo estoy convencida de que tenemos que lograr un consenso entre sectores de centro y centro izquierda. Hoy hay un grupo de candidatos muy importantes y valiosos en la Coalición de la Esperanza. Lo he venido apoyando desde el Partido Verde, el desarrollo programático. Las conversaciones que he tenido con Alejandro, me ha dicho que es consciente que no podemos repetir los errores de 2018″, indicó, asegurando que la vía es escoger un candidato único por toda la fracción ideológica.

Aseguró que los 60 puntos de Gaviria y la Coalición de la Esperanza cuentan con similitudes programáticas. Sin embargo, se decidió por el exrector. “A mí Alejandro Gaviria me inspira. Me parece una persona que ayuda a recoger el deseo de cambio, al tiempo que logra que sectores que les da miedo que el cambio sea radical estén tranquilos”.

Lo que también se vio fue que la congresista cambió su ‘banner’ de Twitter, en representación a los miembros de la Alianza Verde que prefieren a Gaviria sobre sus propios candidatos.

Captura de Twitter - Juanita Goebertus

A pesar de que muchas veces negó su intención, a principios de este año, Goebertus no desistía en la posible candidatura del académico. Así lo expresó por medio de Twitter.

“Lo sensato es que la Coalición De La Esperanza, el Partido Verde y Alejandro Gaviria vayamos a una consulta en marzo de 2022 y lleguemos unidos a primera vuelta presidencial. No podemos repetir los errores del 2018. Lo vamos a lograr. Juntos podemos transformar este país”, dijo en un trino.

En otra noticia del viernes, la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto, presentó su renuncia a la Junta Directiva del emisor, luego de permanecer tres años en el puesto, tras haber sido nombrada por el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Según pudo establecer Portafolio, la salida de Soto del Banco de la República estaría motivada por la decisión de su esposo, Alejandro Gaviria, de lanzarse como candidato a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2022.

SEGUIR LEYENDO: