Hermana de James Rodríguez explicó sus razones para no compartir información sobre su embarazo en redes sociales

Foto tomada de Instagram @JuanaValentina

En los ocho meses que van del 2021 se han escuchado noticias de embarazo entre las famosas colombianas por aquí y por allá. Por ejemplo, la empresaria cucuteña Andreina Fiallo y la presentadora paisa Cristina Hurtado después de 10 y 15 años (respectivamente) de haber tenido a sus últimos hijos actualmente están embarazadas. La presentadora bogotana Laura Tobón y las actrices bogotanas Natalia Reyes y Carolina Guerra esperan a sus primeros hijos, mientras que la actriz paisa Laura Londoño va por su segundo embarazo. A este listado se le suma la infuencer Juana Valentina Restrepo. De este modo, el futbolista James Rodríguez será tío por este lado.

Para empezar, el pasado 10 de julio Restrepo comunicó la noticia de su embarazo junto a su pareja, Victor Forero Möller.

“¡Con amor les compartimos la felicidad más grande de nuestras vidas! Hoy Dios nos regala la bendición de ver crecer a nuestra familia. Somos 4 acá, ¡Dios, nosotros y nuestro gran amor! Hijo viniste a completarnos y regalarnos el amor más grande y sincero. Te amamos desde antes de saber que ya venías en camino”, escribió en Instagram la también estudiante de comunicación social.

Post en Instagram de Juana Valentina Restrepo. Foto: @juanavalentina

En cuanto a celebridades que están esperando un hijo, algunas de ellas comparten frecuentemente el avance de su embarazo en redes sociales, ya sea publicando fotografías o videos, cosa que han hecho en su momento, por ejemplo, la exreina Valerie Domínguez, Andreina Fiallo, la influencer Luisa Fernanda W, la presentadora Melina Ramírez, entre otras. Empero, Juana Valentina, desde el anuncio de su embarazo, no ha publicado tanta información al respecto, pero sus seguidores o fanáticos esperan saber todos los detalles, e incluso, uno de ellos le hizo llegar el siguiente interrogante: “¿Por qué no has mostrado tanto de tu bebé o tu embarazo? Nosotros con estas ganas de ver esa panza”.

Enseguida la empresaria resaltó que, debido a cierto negativismo en las redes sociales, prefiere mantener alejado de todo eso a su bebé.

“La verdad, me enfoqué en estar tranquila. ¡Para nadie es secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos! No de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace. ¡No es más! Pero la mayoría pregunta de la mejor manera. Gracias amores, ¡trataré de mostrarles más!”, aseveró Restrepo en sus Historias de Instagram.

Historias de Instagram de Juana Valentina Restrepo. Foto: @juanavalentina

Generalmente cuando las famosas responden a preguntas sobre su embarazo, algunas de las más sonadas están relacionadas con sus síntomas y/o antojos. En el primer campo, Juana Valentina comentó que tuvo “gastritis extrema y mucho sueño, me quedaba dormida en todos lados”; mientras que sus antojos han estado protagonizados por lo ácido, entre otras cosas.

Historias de Instagram de Juana Valentina. Foto: @juanavalentina

Historias de Instagram de Juana Valentina. Foto: @juanavalentina

En esto último coincide con Laura Tobón, a mediados de julio publicó una breve lista de sus antojos, de los cuales resaltó que le provoca: “Todo lo que me corte la lengua”, seguido de unos emoticones de risa. Es decir, que lo ácido ha estado entre sus antojos protagonistas, en su caso cosas como: “el mango biche con limón, gomitas ácidas, uvas con limón, dulces ácidos (lo que sea) y paleta de limón”, compartió en sus historias de Instagram.

Historias de Instagram de Laura Tobón. Foto: Instagram @laura_tobon

Por otro lado, el hijo de Juana Valentina y Víctor Forero llevará por nombre Isaías.

