Banco Itaú reitera que póliza que presentó Centros Poblados ante MinTIC es falsa

Este viernes, el Banco Itaú volvió a asegurar que la garantía que presentó la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) para ganar el contrato por un billón de pesos, es falsa.

“Los documentos presentados como garantías por la Unión Temporal Centros Poblados al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no fueron expedidos por Banco Itaú”, dijo la entidad financiera.

Así mismo, explicó que se trata de documentos falsos cuyo contenido, forma, numeración y firmas no corresponden a las usadas por Itaú para estos procesos. Como se informó en su momento al Ministerio y a los organismos de control, el correo electrónico referido en los documentos falsos no corresponde con el dominio ni con las direcciones de correo electrónico que maneja el banco, y la persona que aparece como remitente no es, ni ha sido funcionaria de la entidad.

“Es importante precisar que el banco no expide garantías bancarias a través de intermediarios, pues este proceso lo atiende directamente a través de sus propias oficinas y funcionarios”, aclaró Itaú.

Igualmente, explicó que el proceso general establecido para el otorgamiento de una garantía bancaria es el siguiente:

- Contacto directo del potencial cliente con el banco.

- Vinculación del potencial cliente al banco. Este paso implica: segmentación determinada por su nivel de ventas o de endeudamiento, asignación de un gerente comercial, estudio de toda la información contable, financiera, legal y comercial necesaria para llevar a cabo el conocimiento del cliente. Tratándose de uniones temporales, este estudio se realiza respecto de todas y cada una de las personas naturales y jurídicas que la conforman, hasta llegar a su beneficiario final.

- Como quiera que la garantía bancaria es un producto activo de crédito, para su emisión se requiere la previa aprobación de un cupo de crédito. Este es un proceso que implica el estudio de la información financiera de los clientes para determinar el valor del cupo, los productos en que éste puede ser usado, la necesidad o no de contar con avalistas, fiadores y/o la constitución de garantías reales a favor del banco que respalden su otorgamiento. La asignación del cupo de crédito es aprobada por el comité de crédito que corresponda.

- Una vez el cliente se ha vinculado y se la ha otorgado un cupo de crédito, puede solicitar la expedición de una garantía bancaria, aportando todos los documentos precontractuales o contractuales que soporten su emisión y, una vez hechas todas las validaciones legales, dentro de las cuales está la verificación de que el banco cuenta con las garantías reales o personales requeridas por el Comité de Crédito, se procede con la emisión de la garantía bancaria.

Centros Poblados nunca siguió estos pasos y el banco no recibió solicitud alguna para el trámite de garantía bancaria.

Por otro lado, RAVE Agencia de Seguros Ltda, también informó este viernes, que tampoco expidió una garantía bancaria a nombre de Centros Poblados, “ya que la compañía no emite, nunca ha emitido, ni intermediado en la expedición de garantías bancarias”.

Luis Fernando Duque representante legal de UT Centros Poblados

Afirmaron que a sus cuentas, “no ha ingresado un solo peso por conceptos diferentes a nuestro objeto social, que es la intermediación de pólizas de seguro. Así lo demuestran claramente los estados financieros de RAVE Agencia de Seguros Ltda que fueron entregados a la Superintendencia Financiera, entidad que vigila a la compañía, para corroborar que la única fuente de ingresos es el corretaje de seguros”.

Informaron que el señor Jorge Molina no es, ni ha sido parte del equipo de trabajo de RAVE Agencia de Seguros. Sus actuaciones hacen parte de su esfera privada y por tanto, no compromete la responsabilidad de esa empresa.

“Sorprende que los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados insistan en confundir a la opinión pública al mezclar el concepto de pólizas de seguro con garantías bancarias, cuando son cosas totalmente diferentes. Como compañía, hemos solicitado formalmente la rectificación de la información falsa o inexacta emitida por su abogado”, cuestionó la aseguradora.

