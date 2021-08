“Ser mujer de un artista no es fácil”: esposa de Orlando Liñan

Tomada de Instagram @tiitacontreras

Tita Contreras es la esposa del cantante, actor y presentador Orlando Liñán, quien a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ interactuó con lo más de 117 mil seguidores que tiene en su cuenta de Instagram, donde respondió algunas preguntas sobre su vida personal y cómo lleva la relación con el artista.

En una de sus historias le preguntaron si en las presentaciones de su esposo ha discutido con alguna de las fanáticas, la respuesta la acompañó con una fotografía de Liñán en el escenario mientras le daba un beso a una fan.

“Jamás y jamás pasará mientras él esté en una tarima o trabajando, son como tu dices ‘admiradoras’, fans mujeres que sueñan con un beso o una canción al oído, ir a sus conciertos y amarlo hasta verlo en TV. Pregúntale a Orlando cuántas veces yo misma le he subido chicas a la tarima que lo quieren tocar y le gritan papasito”, así inició la respuesta la mujer que se siente muy orgullosa de su compañero de vida.

Y agregó: “Las he visto llorar y demás. Posdata: Ser mujer de un artista no es fácil, esto no es para todas, claro está que una cosa es el respeto a una fan y otra el irrespeto del artista hacia su mujer #HeDicho”, finalizó.

Recordemos que Liñán se dio a conocer en el mundo artístico con su interpretación de Diomedes Díaz en la novela biográfica del artista. En la actualidad, al cantante se le puede ver como presentador del programa ‘Buen Día Colombia’, matutino del Canal RCN, en el que ha demostrado interpretado algunos de sus temas musicales.

La mujer suele realizar publicaciones de su relación en su cuenta de Instagram, en la que asegura sentirse muy feliz al lado de la persona que escogió como su compañero de vida, con mensajes cargados de amor y de apoyo. Cabe resaltar que, Tita tiene 40 años y Liñán, 33 años, por lo que en algunas ocasiones ha bromeado con que es la ‘mamacita’ del artista.

“🙏🏻 con Dios ... Juntos podemos con todo. Podríamos reinar el mundo ahahah 🤪 !!! No sé, tengo esa sensación... ¿Lo que más me gusta de nosotros? Es que cuando nuestras ideas y acciones se fusionan y materializan son rompedoras, conseguimos lo que nos proponemos. Es maravilloso cómo nos retroalimentamos y multiplicamos nuestras ideas gracias, gracias, gracias por dejarme ser parte de esta HISTORIA. ¡Te amo! ❤️🦋🦖”, con este texto acompañó la publicación junto a su esposo.

“Gracias Dios porque cada día me demuestras tu infinita bondad en darme un hogar hermoso, lleno de amor, respeto, alegría y mucha salud. Recuerden princesas que tenemos en la vida lo que nos merecemos y por lo que trabajamos duro y quien quiere al toro quiere al ternero.🥰🙏🏻 Gracias papito Dios por este día tan maravilloso. Feliz cumpleaños al amor de mi vida @orlandoliñan”.

Un poco de la carrera de Orlando Liñán

Orlando Liñán es un cantante y actor vallenato, nació el 14 de junio de 1988 hijo de Maximiliano Liñán y Elsy Deniris García. Ha sido ganador de varios premios como actor de series colombianas, entre ellos un TV y Novelas por su participación en la novela biográfica de Diomedes Díaz ‘El Cacique’. Participó en la versión de ‘Soldados 1.0’ reality del Canal RCN. Tuvo una aparición en el seriado ‘Enfermeras’ de la misma productora.

En la música también ha tenido grandes aciertos, lanzando varios álbum musicales entre los que se encuentran “Agradecido”, “Edición Especial El Timbre Original”.

Canciones como “El Chacha”, del álbum “Agradecido” y “Coincidencia”, “Edición Especial” del álbum “Edición Especial El Timbre Original”, son temas que sus fans han posicionado en diferentes emisoras.

