Laura Londoño, de ‘Café con Aroma de Mujer’, habló de su proceso en la música

La actriz colombiana Laura Londoño asumió uno de los retos más grandes de su carrera, en el último año. Ponerse en los zapatos de Carolina Olivares, ‘La Gaviota’, uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión nacional, no fue tarea fácil, pues las comparaciones entre su trabajo y el de Margarita Rosa de Francisco, quien interpretó originalmente a la recolectora de café que se ganó el corazón de los colombianos, no se hicieron esperar. Sin embargo, para Laura eso no fue un impedimento, y entregó lo mejor de sí misma para honrar el trabajo de su colega en la novela de Fernando Gaitán.

En una entrevista especial con el Canal RCN, cadena televisiva en la que se transmite el remake de la clásica historia, la actriz reveló que Carolina es un personaje ‘hermoso’, con muchos ‘matices, colores, olores y sabores’; y que fue un reto extra el hecho de que ese personaje le permitiera explorar una de sus pasiones: el canto. No solo tuvo que concentrarse en interpretar bien a ‘la gaviota’ en cuanto a su aspecto histriónico, sino que, además, tuvo que afinar su voz para interpretar la recordada canción que acompaña la banda sonora de la producción.

“Le da una sensibilidad especial. Ha sido muy bonito. Yo me he sentido súper honrada, súper agradecida. He aprendido un montón. Me ha mostrado miedos que tenía. No creía que lo podía hacer”, relató la actriz que, además, calificó la experiencia como una especie de ‘limpieza de maleza’, pues ha podido eliminar aquellas cosas que le sobran, y le hacen daño, para sacar las flores que tiene adentro. Lo bello.

Para Laura, el papel de Carolina llegó a su vida para ser ‘la cereza del pastel’, aunque, a su vez, ha sido un trabajo duro. “Grabar en televisión es un trabajo muy largo. La gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás cuando se sientan frente al televisor. Yo me lo he gozado de arriba a abajo”, explicó.

En medio de la entrevista, el equipo detrás del diálogo cuestionó a Laura Londoño sobre la posibilidad de dejar la actuación por la música, a lo que ella contestó con una negativa. “No, la verdad no. No lo he pensado. De pronto lo podría hacer, pero no creo, ni siquiera, que sea necesario, ¿pa qué?, se puede hacer todo, yo creo que se puede hacer todo”, confesó.

Polémica en el set de grabación de ‘Café con Aroma de Mujer’

Recientemente, canales internacionales revelaron que dentro de los estudios de grabación de la nueva versión de la clásica novela hubo una gran tensión negativa, particularmente, entre Laura Londoño y su coprotagonista, William Levy.

Lo sé todo’, programa de chismes colombiano, fue uno de los medios que habló de la incómoda confrontación que hubo entre ambos actores, según los periodistas, la pelea habría iniciado la falta de profesionalismo del cubano. “El motivo principal de la discusión es que Laura no aguantó más con William Levy. William habría ingresado al set, no tenía aprendido el guion y ella entró en cólera (...) tuvieron que suspender las grabaciones, sacar a todo el mundo y quedarse exclusivamente los protagonistas, la productora general y el director para solucionar estos impases”, comentaron los comunicadores del formato.

Las tensiones, sin embargo, no terminarían allí, pues medios de comunicación como ‘E Online’ y ‘Chisme No Like’ explicaron que existen comentarios respecto a la mala actitud del actor que le dio vida a Sebastián Vallejo, personaje antes interpretado por Guy Ecker. Según lo que revelaron los presentadores de ‘Chismes No Like’, la información que tenían en sus manos llegó, de manera confidencial, por parte de personas dentro de la producción.

William Levy, contaron las fuentes del programa, no besaba a la protagonista de la novela (Laura Londoño), por lo que se había tenido que hacer la simulación de los besos con trucos de cámara y edición. El cubano, además, habría manifestado la urgencia que sentía por irse de Colombia, pues llegó a asegurar que ‘Café’ había sido el ‘peor proyecto de su vida’.

Cuentan las fuentes consultadas por el programa que William se la pasaba de fiesta y que llegó, en varias ocasiones, pasado de tragos a las grabaciones, incluso, dijo el presentador, se presumió que llegó intoxicado con otro tipo de sustancias. A esto se suma que, supuestamente, Levy le habría sido infiel a su pareja, Elizabeth Gutiérrez, pues el hombre salía de fiesta con otras mujeres. Los presentadores del programa reportaron que ‘Café’ fue un ‘fracaso total’ en Colombia.

William Levy, contaron las fuentes colombianas a ‘Chisme No Like’, estaría enojado porque el furor de las novelas turcas en la televisión colombiana le está quitando el protagonismo, de la misma manera, supuestamente, le habría mostrado a la producción su inconformidad por la imposibilidad hubo, por parte del equipo de trabajo, para tapar sus ojeras en plenas grabaciones.





