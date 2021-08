Incautaron más de 400 camisetas ‘piratas’ de la Selección Colombia en Barranquilla

Incautan cientos de camisetas ‘piratas’ de la Selección Colombia, ad portas de la triple fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022. Foto: prensa Policía

La Policía Fiscal y Aduanera incautó 490 unidades de camisetas de la Selección Colombia en Barranquilla que provenían desde el exterior, y las cuales están avaluadas en 24 millones de pesos.

Estas prendas de la ‘Tricolor’ fueron halladas luego de que las autoridades detuvieran un camión un una de las vías principales del Área Metropolitana. Cuando se llevó a cabo el respectivo control aduanero, estas descubrieron que la mercancía, que se encontraba en cajas selladas, no tenían la documentación legal para su introducción y circulación por el territorio nacional.

La institución precisó, en un comunicado, que es habitual que se dispare la demanda de las camisetas alusivas al combinado nacional cuando están próximos a disputarse sus partidos de clasificación a los mundiales de fútbol: “En vísperas de las eliminatorias, aumenta el afán de la comunidad por vestir los uniformes de la Selección. Los comerciantes aprovechan de las exitosas ventas para ofrecer una amplia gama de productos de la tricolor, dándole cabida al contrabando y la competencia desleal en el sector económico”.

<b>LAS ELIMINATORIAS Y EL ‘LÍO’ POR EL PRÉSTAMO DE JUGADORES:</b>

Recordemos que la ‘Tricolor’, dirigida por el técnico, Reinaldo Rueda, afrontará una triple fecha de eliminatorias a la Copa del Mundo de Catar 2022. El primer encuentro será contra Bolivia, el próximo jueves 2 de septiembre, en la altura de La Paz; posteriormente se estará midiendo ante Paraguay, el 5 del mismo mes, en Asunción; y, unos días después, cerrará recibiendo a Chile en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el 9.

Sin embargo, aún cuando ya se conoce la convocatoria, el futuro de varios jugadores es incierto, pues tres de las ligas más importantes de Europa se negarían a prestar a los futbolistas latinoamericanos. Las de Italia (Serie A) e Inglaterra (Premier League) fueron las primeras en pronunciarse al respecto, divulgando sus respectivos comunicados a la opinión pública. En ese caso Colombia sufriría bajas sensibles, ya que no contaría con algunas de sus pilares en la formación titular: David Ospina (Napoli), Yerry Mina (Everton), Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) y Luis Fernando Muriel (Atalanta).

Juan Guillermo Cuadrado durante el partido contra Perú por el tercer puesto de la Copa América 2021. Foto: REUTERS/Henry Romero

Al ‘conflicto’ se sumó España, que aseguró que, primero, iniciará medidas cautelares ante la justicia en contra del calendario internacional; y segundo, que comunicó a los futbolistas convocados que no podrán unirse a las concentraciones de sus países hasta que la situación se aclare. Por fortuna para la ‘Tricolor’, en el llamado no aparecen jugadores que jueguen en dicho país.

¿De dónde surge la disputa?

Estas decisiones administrativas las toman las ligas europeas en una evidente disputa entre UEFA y FIFA, excusándose en la pandemia del COVID-19 y asegurando que los países de América del Sur están incluidos en la lista roja de las naciones por las cifras de personas contagiadas y vacunadas contra el virus. Sin embargo, el verdadero motivo sería la extensión que tendría esta jornada de partidos y la cantidad de minutos que sumarían los jugadores por fuera de sus equipos en el inicio de la temporada en Europa.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: archivo

La FIFA tiene una postura clara al respecto: los clubes europeos están en la obligación de prestar los futbolistas a sus selecciones y que quienes no se acojan a la disposición podrán ser sancionados al igual que sus ligas. Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, también se pronunció al respecto, y rechazó la postura, que nació en Inglaterra:

“Nosotros estamos convencidos y confiados de que tienen que soltar a los jugadores porque hace parte del reglamento Fifa. Es un tema de sentido común y no podemos extender una crisis cuando realmente no hay ningún sentido para hacerlo. Es que no es solo Inglaterra, nosotros tenemos carta de otros equipos, o son todos o no es ninguno”, manifestó en entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio.

