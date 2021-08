Mujer estuvo en coma 10 años, tras intoxicarse con leche

Hace 10 años atrás Margy Vargas, cayó en coma luego de consumir una leche de marca comercial y al despertar su vida había cambiado a tal punto, que hasta su familia la abandono. Hoy padece las consecuencias físicas que le dejó consumir un producto que no tuvo las medidas de salubridad adecuadas, no tiene las condiciones económicas para poder mantenerse y la empresa no la indemnizará pese a que esta comprobado que fue el producto lo que desencadeno el lamentable hecho porque, según la ley, ya prescribió.

En el momento que Margy paso por ese episodio, otras personas en la ciudad de Bogotá, también denunciaron los hechos pero, afortunadamente para las otras personas que consumieron ese lote la intoxicación duro unos días y su vida se normalizó. Además, mediante procedimiento legales pudieron acceder a indemnizaciones a diferencia de la mujer que en ese entonces, seguía postrada en una cama.

El coma es un estado de pérdida del conocimiento prolongada que puede ser causada por diferentes problemas: lesión traumática en la cabeza, accidente cerebrovascular, tumor cerebral, una enfermedad subyacente, como diabetes o una infección. En este caso puntual se dio por intoxicación, debido a que la exposición a toxinas, como monóxido de carbono o plomo, pueden causar daño cerebral y un coma.

Vargas hoy tiene 61 años y lamenta que antes de esta situación, tenia una buena vida, tenia una nivel socioeconómico bueno y hasta varias propiedades, pero al quedar en coma sus hijos aprovecharon la situación y le quitaron todo. Razón por la que ahora que tiene una discapacidad múltiple, tiene que vivir de la ayuda social y sin garantías de nada. Pues hubo un momento en el que le toco estar en las calles.

Debido a la situación que padece la mujer, la Personería de Bogotá junto a la Secretaría de Integración Social le están ayudando con la silla de ruedas y con un lugar donde hospedarse. Además, presentó un incidente de desacato ante el Juzgado 52 Civil Municipal de Bogotá, para hacer cumplir una orden de tutela que obliga a la EPS Aliansalud a atender de manera integral ya que la encontró con una crisis hipertensiva y la remitió al Hospital San Ignacio.

“La situación de salud de la señora Margy se hizo compleja luego de una intoxicación con leche de marca comercial, que resultó no ser apta para el consumo humano y que conllevó a qué estuviera en estado de coma aproximadamente 10 años”. Explica en un comunicado la Personería y agregó que “Ante esta situación, la Personería de Bogotá, mientras el juez decide la solicitud, logró que fuera atendida por la Subred Norte de Salud”.

Por otro lado, se logró que el Distrito la ubicara en la Comunidad Cuidadora Hogar Nazareth en Cogua, Cundinamarca, un centro para personas de la tercera edad que requieren un cuidado especial por su condición de discapacidad.





Otro caso de intoxicación

De acuerdo con Alerta Bogotá hace dos semanas atras por intoxicación exógena habría muerto un hombre de 50 años, según las primeras investigaciones habría consumió una sustancia en exceso dentro de un predio ubicado en el sur de la capital del país, pero por ahora no se ha determinado qué exactamente consumió.





