Juez definirá si Fiscalía puede o no imputar a Mario Montoya por ‘falsos positivos’

Este martes la Fiscalía solicitó formalmente la audiencia para formular imputación al general Mario Montoya Uribe por los hechos atribuidos cuando fue comandante del Ejército Nacional entre el 20 de noviembre de 2007 y el 4 de noviembre de 2008 por 104 casos de ‘falsos positivos’. La decisión la dará este jueves a las 3:00 p.m. el juez encargado.

La Fiscalía inició argumentando que aunque en octubre de 2018 el general (r) Montoya se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la C-025 de 2018 argumenta que la Fiscalía no puede suspender los procesos que pasan al tribunal de paz para evitar una posible vulneración de los derechos de las víctimas. El ente acusador explicó que no se pueden tomar decisiones ni adelantar citaciones o investigaciones, pero sí puede seguir documentando los hechos

Luego dijo que por ahora Mario Montoya no ha recibido alguna imputación por parte de la JEP o se ha dado alguna decisión en su caso y expresó que mientras la jurisdicción de paz ejerce sus facultades, la Fiscalía desarrolla “competencias complementarias, simultaneas y concurrentes”.

La defensa pidió tajantemente que rechace la petición de la Fiscalía para llevar la audiencia porque no tendría competencia ya que su caso lo tiene la JEP. El abogado indicó que desde el primero de julio de 2018 el general (r) Mario Montoya Uribe firmó el sometimiento voluntario.

Además dijeron que si el juez no aceptaba la petición, llevaría el caso a la Corte Constitucional para que resuelva un conflicto de competencias e insistieron que ya estando en la JEP no era posible llevar a cabo la imputación por parte de la Fiscalía ya que los hechos sucedieron antes del 1ro de diciembre de 2016, fecha en la que compete el tribunal transicional.

Por su parte Germán Romero Sánchez, representante de víctimas dijo que la JEP no ha actuado a la altura de la situación y les reclamó que “no ha hecho ninguna acción sustancial” contra Montoya más allá de una versión voluntaria en la que el exmilitar pudo exponer su posición y lo que conoció de los hechos por los que ha sido acusado, en los cuales no ha aceptado su presunta responsabilidad. Por esta razón dice que la Fiscalía sí debe seguir adelante con la imputación dado la falta de decisión por parte del tribunal de paz.

Además recordó que las víctimas han presentado acción de tutela contra la permanencia de Montoya en la JEP por la falta de verdad.

Por su parte el Ministerio Público se ciñó a la petición de la defensa y dijo que no cree que la Fiscalía deba hacer la imputación porque podría generar un conflicto de jurisdicción. Además detalló que la Fiscalía puede seguir investigando pero no citar a una audiencia de toma de decisiones como es la imputación y pidió al juez que no acepte la petición.

Finalmente el juez dijo que quería ponderar los argumentos y hacer una revisión más profunda por lo que citó para este jueves 26 de agosto a las 3:00 p.m. para dar a conocer la decisión de aceptar o no la petición de la Fiscalía de adelantar la audiencia de imputación por 104 casos de ejecuciones extrajudiciales mientras Montoya era comandante de las Fuerzas Militares entre 2006 y 2008.

