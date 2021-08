Gustavo Petro descartó debate con el senador Jorge Robledo

El senador Gustavo Petro canceló este miércoles el debate que él mismo le propuso al senador Jorge Enrique Robledo argumentando que la discusión se debe abrir a la Coalición de la Esperanza y al uribismo para que discutan sobre el cambio climático a partir de la idea del senador de eliminar las exportaciones y exploraciones de petróleo en Colombia, la cual lanzó hace una semana.

Su jefe de prensa comunicó que “por el momento no habrá debate con el Dr. Jorge Enrique Robledo, el tema es tan importante, que se debe abordar y tener la opinión de todos los sectores. Como lo ha dicho Gustavo Petro, el debate se debe dar con todos los pre-candidatos (incluido el uribismo)” y aclaró que Petro no está evadiendo el debate.

En la tarde de este martes, el senador abrió el debate oficialmente e invitó a la Coalición de la Esperanza y al uribismo. “Propongo dos precandidatos presidenciales por coalición”, señaló. Esta mañana volvió a trinar y le respondió a la periodista Vicky Dávila que no asistiría a la invitación que le estaba haciendo para debatir con Robledo en su canal:

“Propusimos el debate del cambio climático entre dos candidatos de la coalición de la esperanza y dos del Pacto Histórico, en estos estaré, y abierto a dos del uribismo si quiere. Después decidiremos conjuntamente que medios mediaran el debate. Así que no me esperes”, señaló el precandidato.

Petro se retiró de su última entrevista en vivo con ese medio en medio de una acalorada discusión que sostuvo con la periodista el pasado 12 de marzo.

Ese día, en un tono elevado, Petro se defendió de varios de los comentarios hechos por Dávila, que interpretó como acusaciones. Según aseguró, ese medio estaba buscando ocultar la realidad. Vicky respondió en negativo y calificó a los militantes del M-19 como hampones, calificativo rechazado por el senador que, a su turno dijo que la periodista “no tiene por qué entrevistar a un hampón. La libero de esto”. Posteriormente, llamó “hampones” a los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque y finalizó la entrevista diciendo: “Entonces, no me diga hampón, porque no lo soy. Gracias, muy amable”.

Por su parte Robledo recordó los trinos en que Petro lo invitó a dar un debate sobre el cambio climático, los gases de efecto invernadero y la transición energética. “Seriedad, señoras y señoras”, tuiteó.

Todo se dio cuando durante una transmisión en vivo sobre crisis climática, Petro dijo: “si un gobierno del Pacto Histórico llega a ganar, debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia. Fíjese lo que significa todo eso y el fracking, ni se diga”.

Para el senador Jorge Robledo, que por estos días se perfila como precandidato presidencial por la Coalición de la Esperanza, la postura de su contrincante resulta incorrecta, y hasta peligrosa.

“Muy errado el anuncio de Gustavo Petro de que en su gobierno suspenderá la exploración petrolera en Colombia. Porque terminaríamos importando combustibles, golpearía la economía y el empleo y haría trizas las finanzas nacionales. Y en nada se reduciría el calentamiento global”, advirtió el exintegrante del Polo Democrático por medio de un mensaje publicado en la misma red social.

Por su lado, Petro aseguró que los argumentos de Robledo son válido y que es momento de abrir un debate. “El único candidato a la presidencia que al menos expresa argumentos en contra de nuestras tesis. Abramos este debate que creo es sustancial para nuestros tiempos. Tiene que ver cómo vemos la transición energética y el cambio climático”, señaló Petro.

