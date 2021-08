Egan Bernal habló sobre su condición física en la Vuelta a España y sus objetivos luego de perder tiempo en la novena etapa

El pedalista colombiano Egan Bernal se ubica en la quinta posición de la tabla general de la Vuelta a España. - Agencia EFE.

La novena etapa de la Vuelta a España, que terminó con una escalada al Alto de Velefique (13,2 kilómetros de subida al 6,4 por ciento de elevación), le pasó cuenta de cobró a Egan Bernal, que perdió poco más de un minuto con el líder de la carrera Primoz Roglic. También perdieron segundos otros favoritos en la clasificación general como Miguel Ángel López y Adam Yates, aunque en menor medida.

En el ascenso, al joven maravilla no se le vio del todo mal, pues resistió todos las ataques excepto el último. Sin embargo, si le faltó esa explosión que se le conoce en sus piernas, hecho que permitió ver que no está en su mejor nivel. Pues bien, sobre su condición física en la ronda española el pedalista colombiano conversó con los medios de comunicación este 23 de agosto, durante el primero de dos días de descanso en la competencia.

Acerca de la posibilidad de que su rendimiento en la Vuelta a España aumente, Egan manifestó que es posible que se dé, no obstante, como carrera de tres semanas, hay que tenerle respeto:

“No creo que uno pueda llegar en no tan buen nivel a una gran vuelta y que después vaya a mejorar. Puede ser todo lo contrario. Estamos hablando de una Vuelta a España. Eso hay que tenerlo claro, no siempre se puede mejorar. En mi caso siento que algo de ritmo voy cogiendo (...). Siempre hay que ir con algo de precaución porque no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo en lo que sigue de la carrera”.

Aunque el zipaquereño de 24 años —que acudió a la vuelta en busca de la triple corona del ciclismo— reconoció que su condición física no está en los más alto, dejó claro que en el ciclismo todo puede pasar y que, aunque quizá no pueda disputarle el liderato a Primoz Roglic, dará todo por estar entre los mejores de la clasificación general.

“Hay que esperar. La Vuelta es muy dura y muy larga. Hay que ir día por día. Lo único que me deja es tranquilidad, pero esto es ciclismo y cualquier cosa puede pasar. Puedo tener un mal día y reventarme. Ahora estoy cerca de los primeros puestos en la general y voy a intentar hacer lo mejor posible”, explicó.

PALABRAS SOBRE ADAM YATES Y PRIMOZ ROGLIC

En la novena jornada de la carrera, las cámaras de televisión grabaron la manera en que Adam Yates, uno de los líderes del Team Ineos Grenadiers, intentó ayudar a Egan Bernal cuando perdió el ritmo, más allá de que el cafetero haya preferido que siguiera adelante.

“En la subida anterior [al Alto de Velefique], habíamos hablado y dijimos que cada uno podía hacer su carrera y que si alguno necesitaba la ayuda del otro, el otro lo iba a respaldar. Al momento de la carrera nos dimos cuenta que era mejor que cada quien fuera por su lado y creo que lo hicimos bien”, sustentó Bernal.

Respecto a Roglic, que al parecer tiene todo para ganar por tercera vez en línea la vuelta, afirmó: “Es un corredor muy fuerte, campeón olímpico, ha ganado dos vueltas a España y es de los mejores del mundo. Tenemos que esperar si tenemos nuestra oportunidad (...). Creo que antes de atacar hay que tener buenas piernas. Hasta el momento no las he tenido. No he estado al nivel que se necesita para atacar. Por el momento no ha mostrado ningún punto débil”.

