Alcalde de Segovia, Antioquia, denuncia que uniformados de la Policía estarían aliados con bandas criminales

Este 23 de agosto, el alcalde de Segovia, Didier Osorio, hizo una grave denuncia que involucra a varios policías que hacen presencia en el municipio. Según el mandatario, un grupo de uniformados tiene una alianza con las bandas criminales de la zona del nordeste de Antioquia.

Según Osorio, quien habló con Blu Radio, los policías le dan información importante sobre patrullajes y operativos que se llevarán a cabo en la región, e incluso aseguró que en 48 horas han sido asesinados tres jóvenes, que se suman a los 31 crímenes que han ocurrido en la región sin que los uniformados hagan nada.

Asimismo, dijo que las denuncias ante el comando de Policía ya están hechas y ha solicitado que se remueva de los cargos a los uniformados vinculados con los criminales del sector, donde hay una fuerte lucha por el territorio entre Los Libertadores, el Clan del Golfo y miembros de Los Caparros.

Ya hemos informado de varios uniformados que están aliados con estos bandidos. Hasta el momento no hemos tenido respuesta para que haya un cambio definitivo de estos policiales que no deberían estar en el territorio, porque aquí no podemos hacer alianza con los bandidos, aquí tenemos que hacer alianzas con la ciudadanía.