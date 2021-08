Egan Bernal no miente sobre la etapa 9 de La Vuelta a España: “Me faltaba el cambio de ritmo”

El líder de la clasificación general, Primo Roglic (d), saluda al colombiano Egan Bernal (i) en presencia de Pavel Sivakov (c). EFE/Manuel Bruque

En la etapa 9 de la Vuelta a España hubo batalla entre los favoritos en la clasificación general, como se esperaba. Pero quienes más se beneficiaron en el último puerto de montaña fueron Primoz Roglic y Enric Mas, no los colombianos Egan Bernal y Miguel Ángel López, que a pesar de dar lo mejor de sí perdieron tiempo relativamente considerable si lo que quieren es pelearle el liderato al esloveno, cuya ventaja es la experticia en la modalidad de contrarreloj.

Superman López se quedó en los últimas rampas del ascenso al Alto de Velefique (13,2 kilómetros de subida al 6,4 por ciento de elevación), quizá producto del desgate que hizo para cerrar los huecos que Adam Yates y Richard Carapaz abrieron en el grupo; Mas, por su parte, no desgató más de lo necesario y esperó a que el trabajo lo hiciera el cafetero.

El nacido en Pesca (Boyacá) no se desesperó y, junto con Yates y Jack Haig, llegó a 39 segundos de Roglic. En su contra juega que, al estar un puesto debajo de Enric Mas, que ahora es segundo en la clasificación general, deberá trabajar para él.

Bernal no desfalleció en todos los ataques recibidos en la trepada final, salvo el último, del cual no se pudo reponer: Yates le intentó ayudar, pero el joven maravilla no tenía con qué y prefirió ir a su ritmo. Así, llegó a 1:05 minutos de quien porta la camisa roja de líder.

Pues bien, sobre su desempeño, el zipaquereño conversó una vez terminó la jornada:

“Me sentí muy bien, me sentía bien pero me faltaba ese cambio de ritmo. Iba fuerte pero cuando aceleraban, sentía que ellos tenían otro cambio de ritmo. Yo podía mantener mi ritmo cuando entraba, luego aceleraban otra vez y me volvían a soltar. Adam trató de ayudarme y ya nada, le dije que hiciera su carrera porque sabía que a mi ritmo llegaba y era lo mejor”.

Bernal también se refirió al trabajo de su equipo de inicio a fin de la etapa por ayudarle a conseguir el liderato, pero la carretera pone a cada ciclista en su lugar y Egan así lo reconoció. “Salimos con la mejor actitud esta mañana del bus. Decidimos ir por todo y nada, forzar la carrera. Esa era la idea, sabíamos que al inicio se iba a ir muy rápido, que iba a ser una carrera muy loca de inicio. La idea era poner un ritmo bastante fuerte en la subida larga, ese era el plan pero hubo corredores que estuvieron muy fuertes. Hay que pasar la página”, explicó.

Tras el exigente recorrido de este domingo, luego de poco más de una semana de pedalear, el 23 de agosto los participantes de la ronda ibérica tendrán una jornada de descanso. Luego, escuadras como el Movistar Team y la del Ineos Grenadiers, que nada ha perdido aún, deberán buscar cómo sorprender a Roglic, hasta el momento imbatible. Acerca de ello Egan también fue preguntado por los medios oficiales de La Vuelta a España.

“Por el momento quiero pasar este día, mañana descansar y mirar cómo estamos. No tengo idea de como vamos en la general ni que estrategia se querrá hacer pero vamos a mirar estos días, hay que tener primero piernas”, concluyó Egan.

Clasificación de novena etapa de La Vuelta a España

1º. Damiano Caruso (Bahrain) - 5h 03:14

2º. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - a 1:05

3º. Enric Mas (Movistar Team) - a 1:06

4º. Jack Haig (Bahrain) - a 1:44

5º. M. Á. López (Movistar Team) - m.t.

9º. Egan Bernal (Ineos) - a 2:10

Clasificación general de la Vuelta a España 2021

1º. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) - 34h 18:53

2º. Enric Mas (Movistar) - a 28″

3º. M. A. López (Movistar) - a 1:21

4º. Jack Haig (Bahrain) - a 1:42

5º. Egan Bernal (Ineos) - a 1:52.

