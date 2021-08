En un conmovedor mensaje la alcaldesa Claudia López lamentó el deceso de Felipe Pasos, el joven que respaldó denuncia contra Gustavo Bolívar

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó la muerte de Felipe Pasos. Foto: Captura de pantalla

Al borde del llanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lamentó la muerte de Felipe Pasos, el joven que respaldó la denuncia en contra del senador Gustavo Bolívar de la Colombia Humana, a quien señalan de incumplir con el pago de un proyecto de energía solar que llevó a cabo Diego Andrés Díaz, hijo del actor y político Bruno Díaz, quien, al parecer, se suicidó por la angustia que le produjo las deudas que tenía para poder financiar dichas obras.

“Qué día tan doloroso, Felipe era un ser de luz, autentico, soñador, amorosísimo, un gran amigo, un voluntario, de todas las causas, de todas las luchas. Hace mucho no lo veía desafortunadamente. Lo volví a ver viendo su testimonio sobre su amigo”, dijo la mandataria local al recordar al joven quien aseguró ser testigo de la debacle en la que se vio sumido el hijo de Bruno Díaz.

López indicó que este viernes había tenido una compleja jornada, ya que estuvo acompañando a los parientes de las víctimas mortales que han dejado las protestas en contra del presidente Iván Duque desde el año pasado, como también compartió con la comunidad aledaña al Portal Américas, escenario de confrontaciones entre la Policía y los manifestantes durante los últimos tres meses.

“Hay días tan difíciles que uno solo quiere que se acabe, este uno. Esta mañana estuve con los familiares y allegados de la masacre del 9 al 11 de septiembre del año pasado, y de los que han fallecido en el marco de las protestas este año. Ese dolor parte el alma, es un reclamo de justicia elemental. Por la tarde estuve en Kennedy trabajando con los vecinos alrededor del Portal Américas, que es como la otra cara de la moneda”, contó.

La alcaldesa reveló que en medio de esas labores, que consideró desgastantes mentalmente, se tuvo que enterar del suicidio de Pasos.

“La gente comparte las angustias y los reclamos, pero me siento profundamente agotada por las tensiones, los conflictos, la violencia y en la tarde me entero de la muerte de mi amigo Felipe Pasos. Hay días que uno solo quiere que se acaben, este es uno. Un besito Felipe, donde estés que vueles alto y que sueñes siempre”, concluyó la alcaldesa su mensaje.





El suicidio de Felipe Pasos

Este viernes se confirmó la muerte de Felipe Pasos, el joven activista que entró en la polémica que se armó por una denuncia pública que hizo Bruno Díaz contra el senador Gustavo Bolívar, a quien responsabilizó por el trágico desenlace de la vida de su hijo Diego Andrés, según él, por una deuda que el político no le pagó.

Bruno Díaz contó que Bolívar presuntamente incumplió un contrato con su hijo. El objeto era construir dos paneles solares en el hotel Paraíso Estudios del municipio de Ricaurte en Cundinamarca, propiedad del ahora senador de la Colombia Humana.

Sin embargo, el actor aseguró que Bolívar no cumplió su obligación y dejó de pagar los abonos después de la entrega de la obra. La deuda corrió y ocasionó perjuicios económicos a Diego Díaz, “quien, en consecuencia, incumple al banco, es reportado a Datacrédito, se le cierra la oportunidad de financiar con prestamos del sistema financiero nuevos trabajos y se afecta notoriamente la economía familiar”, agregó.

Esta denuncia fue compartida en todos los medios de comunicación y hace unos días, apareció el joven activista Felipe Pasos, quien aseguró ser amigo de Diego. En entrevista con Semana, el joven aseguró que acompañó a Diego en su tragedia hasta los últimos días.

“En el 2018 lo conocí en la consulta anticorrupción, fuimos voluntarios. Pasó ese tema y quedamos con los contactos y desde ahí nos hicimos muy amigos. En diciembre de ese año me quedé sin trabajo y me tocó irme para Antioquia. Pasaron unos temas con mi familia y me regresé de nuevo para Bogotá por temas de trabajo”, le contó a Semana sobre cómo conoció al hijo del actor.

Así mismo, respaldó la denuncia de Bruno Díaz en contra de Bolívar. “Nosotros en ningún momento, o el papá en su denuncia, está diciendo que Gustavo Bolívar mató a Diego. Lo que nosotros estamos diciendo es que hubo factores que correspondían a un cuadro de depresión por tales motivos. Diego pidió préstamos para poderle cumplir a Bolívar, en bancos, nosotros los amigos le prestamos dinero, entonces él ya no tenía cómo sacar proyectos, entró en una crisis económica supremamente dura. Consiguió un trabajo en el Jardín Botánico y con eso se sustentaba poco a poco, pero se le cerraron muchas puertas de trabajo, de paneles, por lo mismo, porque no tenía cómo trabajar, porque él se había puesto alma y corazón a este trabajo”, sostuvo.





