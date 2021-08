Aída Victoria Merlano lo contó todo sobre la crisis en su relación con Lumar Alonso

Aída Merlano lo contó todo sobre sus problemas con Lumar Alonso

Aída Victoria Merlano y su pareja, Lumar Alonso Parra, fueron noticia en las últimas semanas por el duro contagio de covid-19 que sufrió el hombre. Frente a la enfermedad, la hija de la excongresista estuvo cuidando de su pareja y evidenció el amor que siente por él. Sin embargo, en los últimos días se conoció que la relación enfrenta problemas y que la separación podría ser inminente.

El pasado viernes, 20 de agosto, la empresaria publicó un video de cuatro minutos en el que explicó qué ocurrió y por qué la relación se encuentra en un ‘limbo’ en el que no se encuentran del todo juntos desde hace cinco meses.

“Nosotros nos amamos y nos adoramos. En verdad, somos muy felices. Derivado de esa situación, hemos estado peleando mucho y la relación se volvió un poco conflictiva, sobre todo al final. Yo viajé por trabajo y decidimos tomarnos un tiempo para reflexionar y ver qué estaba pasando. Recibo un mensaje de Lumar diciendo: ‘te amo, pero en este tiempo que no has estado siento paz. Creo que es porque nuestra relación se ha vuelto conflictiva. Creo que lo mejor es que terminemos’”, narró la mujer.

Sin embargo, reveló que ambos hacían esfuerzos para que los seguidores no sospecharan que algo estaba pasando entre la pareja. Por las situaciones de trabajo, fue sencillo estar en distintos lugares. Pero, al llegar a Barranquilla, ciudad en la que ambos viven, los fanáticos se percataron de la ausencia de Parra en redes sociales.

“Efectivamente, era porque algo estaba pasando. Cuando llegué al apartamento, Lumar no estaba. Él vino, estuvimos hablando de una serie de cosas y nos dijimos lo que pensábamos. Entendí cosas desde su parte, él entendió desde la mía. Se fue a un hotel y sacó un apartamento en Bucaramanga porque no iba a vivir en Barranquilla”, continuó. A pesar de no estar del todo juntos, la mujer le propuso que no se fuera a un hotel, sino que se quedara en casa con ella mientras conversaban las cosas previo a la mudanza de su novio.

A pesar de los problemas, según contó Merlano, Parra cedió y reconoció esa situación que afectó a la relación. Frente a esto, hizo un compromiso con la influenciadora. “Me dijo: ‘déjame demostrarte que yo puedo ser esa persona de la que tú te enamoraste. Dame la oportunidad’”, reveló.

Sin embargo, la mujer no aceptó ese compromiso y decidió, mejor, que el hombre le demostrara su esfuerzo desde la distancia. “Le dije: ‘si yo te digo que te voy a dar la oportunidad y que vamos a volver, te vas a fresquear y no vas a hacer las cosas. No necesito que me digas, necesito que me demuestres’”.

Merlano aseguró que la relación se encuentra en una etapa de ‘reconquista’ en la que ambos volvieron a salir como si fueran una pareja que se está conociendo. A pesar de estar en el mismo apartamento durante el video, la influenciadora se fue a Medellín este sábado y su pareja se irá a vivir a Bucaramanga la próxima semana.

La influenciadora considera que es un proceso normal de una relación y le pareció bonito salir a contarle a los seguidores lo que está pasando con la relación. Sin embargo, los proyectos en los que trabajan juntos seguirán en pie, así las cosas no funcionen en la relación.

