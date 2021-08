Corte Suprema aplazó audiencia de Gustavo Bolívar sobre su “financiación” a la primera línea

En la foto: Gustavo Bolívar, senador de la República. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Los detractores del senador petrista Gustavo Bolívar ‘quedaron viendo un chispero’ este viernes 20 de agosto luego de que se reprogramara la audiencia que el congresista tendría en los estrados de la Corte Suprema de Justicia para dar explicaciones sobre su presunta financiación a la primera línea.

Trascendió que la versión libre que entregaría el también escritor será reprogramada por el despacho del magistrado Francisco Farfán, encargado de llevar el caso del congresista por su supuesto apoyo logístico a ese grupo social que ganó reconocimiento en las protestas sociales que iniciaron el pasado 28 de abril. Sin embargo, aún no se conoce fecha exacta.

Cabe recordar que la denuncia hacia Bolívar fue impuesta por los abogados Víctor Mosquera, quien defiende en el extranjero al expresidente Álvaro Uribe, y su colega jurista, Bernardo Jaramillo.

Además, se supo que el informe presentado por Mosquera y Jaramillo, incluso, ya tiene una copia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por otro lado, valga mencionar que Gustavo Bolívar también enfrenta otra investigación, pero de carácter disciplinario, en la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, este 20 de agosto, Bolívar deberá explicar por qué a través de la ‘Fundación Manos Limpias Colombia’ abrió una recolecta en la plataforma Vaki donde reunió más de 200 millones de pesos para la compra de cascos, gafas y otros utensilios de protección para dárselos a manifestantes que hacen parte de la llamada primera línea.

La Corte abrió la indagación preliminar luego de la denuncia de los juristas antes mencionados, quienes también fueron citados para dar su versión sobre lo denunciado.

“A través de la Fundación Manos Limpias Colombia se pretende armar a los manifestantes con escudos, cascos, guantes y diversos implementos para atacar a la fuerza pública. Así mismo, solicitaremos a la Procuraduría General de la Nación investigar al Senador Bolívar por estos hechos”, reza el documento.

En entrevista con Infobae Colombia, el senador Bolívar explicó que por estas denuncias piensa que lo mejor es seguir como senador en 2022 para que los procesos se queden en la corte donde ve garantías y no que pasen a la Fiscalía, una vez pierda su investidura.

“A mí sí me da temor que al salirme (del Senado), en la justicia ordinaria, la Fiscalía que persigue a la oposición pues me abra los procesos y ellos sí los lleve a felices términos para ellos. Yo sé que la Corte es más ecuánime y uno sencillamente aportando las pruebas que tiene que son los recibos de las compras de almacenes de cadena, una Vaki pública y las entregas de estos elementos de protección pues no pasará nada, pero con una Fiscalía entregada al fascismo a mí sí me da temor que puede haber una persecución”, le dijo el parlamentario a este medio.

Sobre si se arrepiente de haber apoyado esa recolecta, aseguró que no y que lo iba a seguir haciendo porque no era un delito.

“Nos están persiguiendo como si hubiéramos entregado armas, radios de comunicación lo que hacías las Convivir, lo que hacían ellos, inclusive me han dicho paramilitar por entregar unas gafas y un gafas. Sigo entregando los kits porque esa fue la promesa de la Vaki”, resaltó Bolívar.

Este tema ha causado un fuerte show mediático en la opinión pública dado que desde el uribismo, así como desde la Alcaldía de Bogotá y su cabeza, Claudia López, se han hecho fuertes acusaciones a Bolívar y al sector político que representa: la Colombia Humana, movimiento dirigido y fundado por el senador Gustavo Petro.

La alcaldesa hizo pública su molestia contra los senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, a quienes acusó de ser los que están detrás del vandalismo en Bogotá. Así lo hizo saber a través de una entrevista con Noticias Caracol: “Hay una combinación de politiquería y delincuencia. Los senadores como Gustavo Bolívar y en general el petrismo están radicalizando a jóvenes que terminan incluso cometiendo actos vandálicos. También hay financiación de organizaciones delincuenciales y de microtráfico en esas zonas, que aprovechan la financiación de este tipo de protestas y bloqueos para mantener distraída a la Policía, en vez de que los estén persiguiendo a ellos”.

