Colombia recibió 163.200 dosis de biológicos de AstraZeneca

Este jueves el país recibió un nuevo lote de vacunas contra el covid-19, según lo anunció el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, quien también explicó que son 163.200 de la farmacéutica AstraZeneca que llegaron al país a través del acuerdo bilateral.

“Seguirán aumentando la cantidad de vacunas para primeras dosis”, aseguró Moscoso, al resaltar que se espera que sean distribuidas durante este fin de semana y que “a partir de la semana entrante estén en los brazos de los colombianos”.

Con esto, el viceministro señaló que se avanza de manera adecuada en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, con el que con corte a las 23:59 del 18 de agosto, se han aplicado 32.463.196, de las cuales 13.958.104 corresponden a esquemas completos, entre segundas dosis y dosis únicas.

Así mismo, Moscoso señaló que con este lote el país completa 38.213.564 dosis en el territorio, incluyendo 2,1 millones adquiridas por el sector privado y seis millones provenientes de donaciones del Gobierno de Estados Unidos. En cuanto al laboratorio AstraZeneca, en total han llegado 4.229.800, de las cuales 2.066.400 arribaron a través del mecanismo COVAX y 2.163.400, mediante acuerdo bilateral.

Estas dosis se suman a las recibidas el pasado 18 de agosto, cuando Colombia recibió un nuevo lote de vacunas contra el covid-19 del laboratorio Pfizer, que fueron adquiridas a través del acuerdo bilateral con esa casa farmacéutica.

Germán Escobar, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social, manifestó que son 372.060 dosis de vacunas las que llegaron este miércoles y, en total, Colombia ha recibido 38.050.364 de todos los laboratorios, incluyendo 2,1 millones adquiridas por el sector privado y seis millones de dosis que fueron donadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Frente a este lote, Escobar manifestó que se destinarán “para primeras nuevas dosis de la población, en este momento, mayor de 20 años, y para completar esquemas de vacunación de quienes recibieron su primera inmunización con este laboratorio”.

Asimismo, recordó que el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 es un esfuerzo “en el que todos los colombianos debemos poner de nuestra parte, así que invito a los mayores de 20 años, que ya se encuentran habilitados para recibir la vacuna, para que asistan a los puntos de vacunación”, aseguró Escobar.

El funcionario detalló que de este laboratorio, en total, han llegado 13.253.760. De estas, 12.043.980 de acuerdo bilateral y 1.209.780 del mecanismo COVAX.

Vacunación y PRASS, binomio para enfrentar al covid-19

En este momento de la pandemia hay dos grandes pilares: la vacunación y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, y dentro de este último la estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible - PRASS.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, indicó que esto sucede ya que la vacunación es efectiva para reducir muertes y hospitalizaciones, pero dada la aparición de nuevos linajes y que algunos evaden la respuesta inmune, incluso de las vacunas, parece ser que la efectividad de estas para reducir contagios tiende a ser menor.

Aclaró que esto no quiere decir que las vacunas no sirvan para evitar el contagio, pero se puede afectar un poco; se mantiene la efectividad para formas graves. Además, todavía hay una alta población de personas susceptibles que no se han vacunado, y si bien las vacunas tienen una efectividad muy alta, no es del 100 %.

Aunque la principal estrategia para seguir enfrentando el virus es la vacunación, por lo que tenemos que seguir avanzando en el volumen y buscar a las personas de riesgo que todavía no se han vacunado; hay unos desafíos emergentes como los nuevos linajes, cambios en la efectividad de las vacunas y una proporción de susceptibles de personas que todavía pueden generar nuevos brotes, como se está observando en muchas partes del mundo, que tuvieron un cuarto o quinto brote, incluso en países altamente vacunados como Israel o Reino Unido. Por esta razón, mantener los refuerzos de vigilancia epidemiológica sigue siendo fundamental, que incluye PRASS, ahora más que nunca.

La estrategia PRASS busca detectar los casos tempranamente por síntomas, para aislarlos, “la gente debería aislarse desde que es sospechoso y no esperar el resultado de la prueba, porque esta infección es contagiosa principalmente dos días antes del inicio de los síntomas y un día después de presentarlos. Después sigue siendo contagiosa, pero va bajando, por eso es que hay que aislar”.

