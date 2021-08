La pista de BMX de Bogotá ahora se llama Carlos Alberto Ramírez en honor al doble medallista olímpico

La pista de BMX de El Salitre en Bogotá ahora lleva el nombre del medallista Carlos Alberto Ramírez. Foto: IDRD

En un evento en el que se reconoció el sacrificio y la entrega de los deportistas colombianos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en especial aquellos que han estado vinculados deportivamente con Bogotá, se homenajeó al doble medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez cuyo nombre se utilizó para rebautizar la pista de BMX del complejo deportivo de El Salitre.

Durante el homenaje, el velocista, que obtuvo dos preseas de bronce en Río 2016 y en las recientes olimpiadas en territorio nipón, contó que tiene un vínculo muy fuerte con la capital colombiana en donde ha podido entrenar para llegar a destacarse en esa disciplina ciclística.

“Para mi esta es una de las mejores pistas del mundo, y que lleve mi nombre me llena de orgullo y de gratitud. Seguiré luchando por dar lo mejor de mí y para estar en París 2024. Gracias por abrirme las puertas de esta bella ciudad y hacerme sentir como en casa”, manifestó Ramírez.

Entre tanto la alcaldesa Mayor, Claudia López, les expresó a los deportistas el aprecio y admiración que tienen los habitantes de Bogotá a esos deportistas.

“Estuvimos profundamente emocionados siguiéndolos, muy orgullosos de su disciplina, de su talento. Cada uno de ustedes representa nuestro espíritu, el de nuestra ciudad”, señaló la mandataria local.

En el evento la directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Blanca Inés Durán, también resaltó el esfuerzo de los 13 deportistas que conforman el Equipo Bogotá.

“Cada uno de los deportistas que nos representó en Tokio ha hecho un esfuerzo gigante para conseguir los logros que obtuvieron y queremos decirles que siempre van a contar con nosotros por ser nuestro ejemplo, son nuestros héroes y heroínas”, afirmó Durán.





Por primera vez Carlos Ramírez no participará en el mundial de BMX

A través de una publicación en su perfil de Instagram, Carlos Ramírez, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informó que no estaría en el Campeonato Mundial de BMX que se realizará en la ciudad de Papendal, Países Bajos. Este será el primer mundial que se pierda el antioqueño desde que tiene 8 años.

“Por primera vez desde los 8 años no asistiré a un mundial, Sii como acaban de leer no me había perdido un campeonato mundial desde que tenía 8 años. ¡No fue fácil tomar esta decisión, no saben la falta q me va a hacer competir y ponerme los colores de mi Colombia querida!”, escribió el bicicrosista.

En diálogo con Infobae, Carlos Ramírez confirmó que tuvo una pequeña intervención quirúrgica en su rodilla, esto con el fin de recuperarse al 100% de la lesión que por poco lo aleja de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esto le impidió prepararse de la mejor manera para la Mundial y junto con su equipo decidió no participar en la parada en Papendal. El medallista olímpico aseguró que desde su recuperación estará pendiente de sus compañeros enviándoles los mejores deseos.

El equipo de BMX colombiano estará comandado por Mariana Pajón en la categoría femenina elite, mientras que en la masculina los representantes serán Vicent Pelluard y Diego Arboleda, campeón nacional. Este último en diálogo con la Federación Colombiana de Ciclismo se mostró contento de volver a representar al país:

“El grupo de nosotros se entrena junto y venimos haciendo las cosas muy bien, entonces vamos subiendo el nivel todos y vamos a llegar a representar al país de la mejor forma. Ojalá nos despertemos bien, hagamos buenas cosas, buenas vueltas y nos disfrutemos este evento”.





