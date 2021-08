Rating martes 17 de agosto de 2021: así le fue al final de la repetición de ‘Pedro, el escamoso’

Foto: Caracol Televisión

Kantar Ibope Media, que según su página web son: “La compañía más grande del mundo en medición de audiencia de televisión en términos de operaciones”, mostró que, durante el rating de este martes 17 de agosto de 2021, el reality de canto, ‘La Voz Kids’, sigue llevando la batuta y está en el primer lugar, en esta oportunidad con un puntaje de 13.67.

En el más reciente episodio seis niños lo dejaron todo en la cancha para demostrar sus habilidades vocales y musicales. Por ejemplo, Mariana decidió audicionar con el tema ‘Las Margaritas’, que ha pasado por voces de estrellas mexicanas de la ranchera como Beatriz Adriana. Sin embargo, ninguno de los jurados se volteó para tratar de quedarse con ella en sus respectivos equipos.

Luciana cambió de idioma y se fue por el inglés con la canción ‘Killing me softly’, que ha pasado por las voces de The Fugees, Jessie J, y otros artistas que han hecho sus respectivas versiones. La niña de once años de edad quedó con el mexicano Jesús Navarro al ser el único de los jurados que se volteó.

El dueto ‘Isa y Majo’ eligió el género de balada-pop y su tema fue ‘Lo aprendí de ti’ del también dueto Ha-Ash. Empero, las niñas repitieron la historia de Mariana y ninguno de los jurados se volteó para quedarse con ellas en sus equipos, por tanto, no pasaron.

La ranchera sigue imponiéndose entre las audiciones y esta vez María Laura entonó ‘Me gustas mucho’, un tema que ha pasado por el vozarrón de Rocío Durcal. La cantante Ángela Aguilar también ha interpretado la canción. La paisa eligió entre los jurados a la española Natalia Jiménez.

Por su parte, Juan Esteban seleccionó uno de los temas más difíciles de la música de plancha: ‘Lo pasado, pasado’ de José José, una canción para la que se necesita potencia en la voz e interpretación. Sin embargo, al igual que Mariana o el dueto ‘Isa y Majo’, Juan Esteban tampoco pasó porque ninguno de los jurados se volteó.

Cantar un tema de uno de los jurados debe suponer mucha presión, pero Frailyn decidió elegir en su audición la canción ‘Creo en mí’ de Natalia Jiménez. La niña de once años de edad quedó con el colombiano Andrés Cepeda al ser el único de los jurados que se volteó. Aun así, Jiménez le comentó: “Muchas gracias por cantar mi canción”.

Continúa en la lista del rating, ‘La reina del flow 2’, serie que terminó en el segundo lugar con 12.01 puntos.

“Charly finge la muerte de Juancho y logra convencer a Manín. Charly llama a su tío para decirle que él ya cumplió su parte del trato y como prueba le envía una foto en la que Juancho finge su muerte. Ligia la ve horrorizada”, según la descripción de Caracol Televisión en uno de los fragmentos publicados en YouTube sobre el más nuevo capítulo de la serie.

La telenovela ‘Pedro, el escamoso’ subió algunos puntos con su final. El viernes 13 de agosto obtuvo 8.9 puntos y este martes 17 logró 11.33 y siguió en la tercera posición. Es de recordar que, su emisión fue una repetición, la producción se estrenó originalmente en 2001.

‘Noticias Caracol’, su horario de 7:00 pm., quedó de cuarta con 9.74 puntos.

Ahora, ‘Enfermeras’ – del Canal RCN – estuvo durante este martes en su acostumbrado quinto lugar con un puntaje de 7.89. Por otro lado, la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’, también de RCN, conserva el puesto número sexto al obtener 6.66.

Otra repetición de Caracol Televisión, la telenovela ‘Vecinos’ (que se emite en la tarde), está de séptima con 6.02 puntos. Le sigue ‘Noticias Caracol’, en su horario de 12:30 pm, con un puntaje de 5.69.

La repetición de ‘Rosario Tijeras’, del Canal RCN, terminó de novena con 5.47 puntos.

Rating 17 de agosto de 2021. Foto: Twitter

