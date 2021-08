Madre del bebé de 18 meses encontrado muerto en Bogotá negó el maltrato: “yo no le hice nada, el niño no despertó”

Captura pantalla video Noticias Caracol

El pasado 6 de julio, Samuel David Soto Muñoz, un bebé de 18 meses, falleció en Bogotá tras, aparentemente, haber broncoaspirado, pero los golpes y heridas en su cuerpo dieron indicio de que habría sido maltratado. En las últimas horas, el caso ha tomado relevancia en el país a raíz de que la tía y abuela del menor exigen justicia por la muerte del pequeño, la cual se habría dado tras una golpiza propinada por su padrastro, quien está en libertad.

Lo que señala la investigación de las autoridades es que el menor, oriundo de Popayán, llegó a la capital del país junto a su madre, una niña de 17 años, hace varios meses para vivir junto a la nueva pareja de ella, un joven de 19 años. Los jóvenes y el bebé vivían en una casa en el barrio Class Roma, de la localidad de Kennedy.

El diario Q’Hubo Bogotá señala que hay indicios de que el menor sufría de maltrato semanas antes de que falleciera. Finalmente, el 6 de julio los jóvenes llegaron con el bebé al Hospital de Kennedy, señalando que el niño se habría ahogado con comida, en principio se atendió al menor que habría broncoaspirado y que tuvo un paro cardíaco; a pesar de las labores de reanimación el bebé falleció.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los médicos es que el menor presentaba golpes y heridas en su cara, mandícula, tórax y espalda, lo que dio entrada a la sospecha de que el menor había sido maltratado por los jóvenes. Así lo aseguró Karen Muñoz, tía del menor, a Noticias Caracol, “presentaba varios traumas en cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma abdominal y su muerte se produjo por un shock hipovolémico”.

A ese mismo medio, la familiar del menor mostró el mensaje que la madre de Samuel envió a la familia comunicando que el bebé había fallecido. “Yo no le hice nada, yo no le hice nada, el niño no despertó, el niño anoche se acostó a dormir bien y se quedó dormidito”, mencionó la joven en el audio.

Y agregó, “a mí no me eche la culpa ni me le echen la culpa a Joel, nosotros estamos aquí en el hospital, ya nos dijeron”.

La menor habría explicado a su familia que ella llamó al 123 para solicitar una ambulancia, pues el niño había broncoaspirado, pero las heridas en el cuerpo del menor contaron una historia diferente a los médicos, las autoridades que investigan el caso y los familiares del menor que piden celeridad en la aclaración de este.

“Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbal donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio, debido a los golpes que le habían propinado le habían desprendido sus órganos”, añadió la tía del menor al noticiero.

Entre los indicios de maltrato que han encontrado las autoridades es que el pasado 15 de mayo, Samuel David también había sido llevado al mismo centro médico pues tenía una fractura de fémur, cuando a la madre se le preguntó por lo sucedido, señaló que el menor se había caído jugando con un perro. Sin embargo, lo que alerta a las autoridades es que el menor fue llevado al centro médico dos días después de que la supuesta caída hubiera sucedido.

Sobre la responsabilidad de la madre y el padrastro, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá explicó al noticiero que “se encuentran en su residencia porque no recae ninguna orden judicial sobre ellos, teniendo en cuenta que hasta ahora inicia la investigación correspondiente. Vamos a darle celeridad”.

Sin embargo, el diario El Espectador resaltó que la madre del bebé, al ser menor de edad, se encuentra bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) mientras avaza la investigación. Por otro lado, su pareja sí se encuentra en libertad y el padre del niño, según Q’Hubo Bogotá, es un hombre de 27 años que llegó a la ciudad desde Popayán al enterarse de lo sucedido con su hijo.

