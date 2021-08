Andrea Guzmán tildo de “chiste de mal gusto” la pulla de Vicky Dávila sobre los “talibanes en Colombia”

Los ojos del mundo están puestos sobre Kabul, la capital de Afganistán, luego de los recientes hechos de violencia que los talibanes perpetran en esos territorios. Dicha situación ha generado diversas reacciones y en Colombia no fue la excepción: la periodista Vicky Dávila hizo una analogía que para muchos fue “absurda”, donde comparó la crisis afgana con las elecciones presidenciales en su país en 2022.

La también directora de la revista bogotana Semana aseveró que en Colombia hay personajes que buscan adueñarse del poder y en redes las reacciones no se hicieron esperar; para varios internautas ese comentario fue una pulla para el senador Gustavo Petro y otros políticos que desde ya comienzan a disputarse la estadía en la Casa de Nariño en el período 2022-2026.

“Nosotros en Colombia tenemos nuestros propios “Talibanes” que quieren tomarse el país en 2022… ojo pues!”, escribió Dávila, usando el “ojo con el 22″ que expresó hace unos meses el expresidente Álvaro Uribe y que causó diversas reacciones en el país.

La actriz bogotana Andrea Guzmán fue de las primeras en reaccionar a la controvertida -y bastante cuestionable- premisa de Vicky Dávila. En su Twitter, Guzmán citó el trino de la periodista y le recordó los vejámenes que las mujeres enfrentan en un régimen como el talibán, por lo que, para ella, la relación que Dávila publicó es “un chiste de mal gusto”.

“Una mujer bajo el régimen talibán no puede: trabajar, salir a la calle, deben llevar burka, las niñas no estudian, no música, no tv, no libros, tienen suerte si no las golpean o las lapidan. Esto me parece un chiste de mal gusto, Nada se compara con lo que viven esas mujeres. NADA”, escribió la intérprete, recordada por encarnar a ‘Yadira’ en ‘Pedro, el escamoso”.