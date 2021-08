Ana del Castillo reveló cómo está su corazón y porqué fue deportada de un país centroamericano

Ana del Castillo

Es una de las voces femeninas del vallenato con un gran número de fanáticos en sus redes sociales, pues constantemente se ve activa realizando lanzamientos de sus novedades vocales, la agenda de presentaciones en diversos lugares del país, o simplemente, cualquier actividad que realice ya sea pasada de tragos. Tal y como ocurre con otros influenciadores, entre más polémica sea la publicación, más viral se hará y llamará la atención que sus seguidores.

Recientemente, en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ contó varios detalles de su vida amorosa, su deportación por un mal entendido con las autoridades de Guatemala y otras noticias de su vida profesional.

Cuando le preguntaron por su situación amorosa, la artista hizo la siguiente revelación: “Estoy soltera, es un momento de mi vida muy crucial, en el sentido que voy a sacar un CD y necesito una paz interior, me quiero enfocar más en mi relación personal con mi trabajo y con los míos, con mi grupo, estoy solamente enfocada en eso, con mi expareja no tengo nada, es un excelente hombre y no tengo nada malo que decir de él, son demasiadas bendiciones”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si se había separado de su expareja por culpa de un engaño, la artista lo negó e indicó que cuando las cosas llegan a su fin, es mejor darlas por terminadas en los mejores términos. Sobre la opinión que tiene respecto a su expareja, Del Castillo mencionó lo siguiente: “Es un hombre trabajador, profesional, un hombre echado pa’lante, es un hombre joven que en cualquier momento va a tener otra relación súper linda y pues no soy el tipo de mujer que le gustaría tener a su lado”.

Hace algunos días se conoció que la artista fue deportada desde Guatemala por un mal entendido que se presentó al momento de su llegada, muchos aseguraban en redes sociales que la artista había viajado con todo su equipo de músicos y que no tenía permiso para trabajar allí, sin embargo, en entrevista con ‘Lo Sé Todo’ aclaró estos falsos rumores.

“No me dejaron entrar, ¿por qué razón?, nosotros fuimos un grupo completo. Wilfran Castillo no era mi grupo como dice la gente, que 22 personas viajaron conmigo, yo no iba a laborar, a mí me invitó Wilfran a una parranda que él tenía, que él sí iba a laborar y yo llegué a pasear, a la fiesta. Que ellos no quisieron que yo pasara, él no me dio ninguna explicación pero yo no fui a cantar”, aseguró Ana del Castillo para el programa de entretenimiento.

También aprovechó la oportunidad para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo disco, que tendrá un total de trece canciones y será el sencillo titulado ‘Cuando Te Veo’, con el que verá la luz en todas las plataformas digitales la primera semana de septiembre.

<b>Prometió no tomar más licor</b>

Hace algunos días se conoció que la artista le hizo una promesa a Dios de no volver a tomar, pero solamente hasta el próximo 13 de octubre, así lo hizo saber en ‘Lo Sé Todo’ en donde dio otros detalles de esta decisión.

“Son tres meses, le hice una promesa a Dios, creo que hay tiempo para todo y era momento de descansar, hay cosas que no estaba haciendo bien y uno como ser humano tiene que saber aprovechar las oportunidades y reconocer el error. Entonces me la he pasado súper rico sin tomar, tú sabes que yo soy hiperactiva y full loca, entonces no tengo necesidad pero el 13 de octubre si tomo”, todo esto porque en esa fecha la artista hará la inauguración de su nueva casa.

