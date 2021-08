Alcalde de Aguachica bloqueó la vía de acceso al municipio para evitar que ingresen camiones de basura de Santander

De pie en la mitad de la vía, acompañado de un grupo de habitantes del municipio que administra, el alcalde de Aguachica (Cesar), Robinson Manosalva, ha impedido el paso de cuatro camiones de basura provenientes de Floridablanca y Piedecuesta, en Santander. Los desechos iban a llegar al relleno sanitario Parque Tecnológico Las Bateas, pero el mandatario argumenta que esto no es posible porque van a causar problemas de salud.

“Aquí estoy parado, paralizando todos los carros con residuos sólidos de otros municipios. Y si los alcaldes de Bucaramanga y de Floridablanca piensan que van a pasar por encima de un alcalde, están equivocados, voy con los procesos jurídicos y si me tengo que ir a la cárcel, me voy pero no voy a recibir las basuras”, aseveró Manosalva.