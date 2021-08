Boca Juniors recibió una nueva oferta de Brujas por Sebastián Villa, pero no cumpliría sus expectativas

Soccer Football - Copa Diego Maradona - Final - Boca Juniors v Banfield - Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan, Argentina - January 17, 2021 Boca Juniors' Sebastian Villa in action with Banfield's Fabian Bordagaray Pool via REUTERS/Andres Larrovere

Sebastián Villa, que el fin de semana pasada viajó a Colombia para acompañar a su mamá en un difícil momento por su estado de salud, deberá regresar a Argentina para entrenar el 14 de agosto. De no volver, Boca Juniors le impondría una sanción económica: el equipo, al que no le ha gustado la actitud del colombiano las últimas dos semanas, quiere que continúe militando allí, aún cuando recibió una nueva oferta del Brujas (Bélgica).

La última propuestas que envió el club belga, donde también jugó el delantero Carlos Bacca, rondaba los ocho millones de dólares (6.700.000 euros), más otros dos millones en concepto de bonus por rendimientos y objetivos cumplidos. De ese rubro, el conjunto xeneize recibiría el 70 %, ya que el 30 restante le pertenece a Deportes Tolima. Además, el elenco argentino se quedaría con el 12,5 % de la ficha del extremo izquierdo, para obtener ganancias en una futura venta.

Lo cierto es que la oferta no llenaría las expectativas de Boca Juniors, que por tercera vez consecutiva le dijo ‘no’ al Brujas. A Villa no lo dejarían salir por menos de 12 millones de euros, sin importar que el jugador quiera demostrar sus habilidades en el viejo continente.

En ESPN Argentina, el periodista Emiliano Raddi aseguró el 12 de agosto que, a “Boca llegó una nueva oferta por Sebastián Villa, esto es recién… Vino del Brujas, de club a club, no hubo intermediación. Claramente la gente que maneja a Villa sabía que iba a llegar una oferta, pero fue de club a club”.

El comunicador agregó que aunque el conjunto oro azul no ha respondido, la rechazaría o por lo menos daría una contrapropuesta:

“A mí me dicen que mejora un poco la última oferta, pero que está lejos del precio en que Boca considera venderlo, que son esos 12 millones de dólares que les comenté en su momento. Todavía no se respondió, pero a mí me dice que va a ser rechazada. Así que veremos si Brujas se acercará y presentará una nueva oferta”.

Sobre la sanción de Boca a Villa de no volver a Argentina pronto, Raddi informó: “En los próximos días, entre mañana y pasado mañana, tiene que regresar. Cumplirá una semana de aislamiento y después veremos si se presentará a entrenar o no, teniendo en cuenta que ya hay un proceso legal entre el club y el jugador para que se presente”.

Sobre el viaje de Villa a Colombia

El pasado 9 de agosto, el periodista Diego Monroig, de la cadena ESPN, explicó que Villa argumentó a Boca Juniors el porqué de su viaje e incluso, pidió un permiso especial: no tendría que ver con un capricho producto de su imposibilidad de jugar en el viejo continente, mas sí por una patología que enfrenta su progenitora.

“Villa se fue a Colombia y le dejó una carta a Boca explicando las razones por las que se iba, problemas de salud con su mamá y que quiere estar cerca a ella, y que por esos mismos problemas es por los que se ausentó a los entrenamientos”, contó el comunicador.

De acuerdo con Monroig, pese a que la razón de la ausencia del futbolista de 26 años puede ser de peso, él viajó sin solicitar el permiso de Boca Juniors. De ahí que el club esté evaluando multarlo.

“Boca todavía no le contestó, no es que haya pedido permiso, él se fue. Me dicen que Boca está preparando la respuesta, intimándolo a que se presente a entrenar, y, esto no está definido, que podría comunicarle que serían descontados esos días o sería multado porque se ausentó al club”, agregó Monroig.

