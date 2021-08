Reinaldo Rueda da un paso para la reconciliación con James: “Todos los jugadores que estén actuando son elegibles”

DT. Reinaldo Rueda y James Rodríguez. Fotos: Colprensa.

La Conmebol dio a conocer las siguientes fechas de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol Catar 2022 y una de las preguntas en la fanaticada de la selección Colombia es si James Rodríguez estará, dado que el volante creativo manifestó su molestia luego de que fuera desconvocado del combinado tricolor para disputar la Copa América Brasil 2021 por no estar en su mejor condición física, según la FCF. Y este 12 de agosto, Reinaldo Rueda se refirió al respecto.

En rueda de prensa tras el final del morfociclo con jugadores de la liga local, pensando en el juego contra Bolivia el próximo 2 de septiembre en la altura de La Paz, el timonel vallecaucano afirmó que todos los jugadores que tengan minutos en sus clubes serán tenidos en cuenta para la convocatoria de la selección. Así, pues, Rueda dio un paso para acercarse a James Rodríguez.

“Todos los jugadores que estén actuando son elegibles. Fui muy claro en su momento, por eso esta evaluación de algunos jugadores como James y varios de los nuestros que están con la incertidumbre de cambiar de club. Es difícil por el tema de las restricciones de algunos países en Europa por la pandemia respecto a salida y entrada de jugadores. Desde que sean elegibles para la selección, bienvenidos siempre”, manifestó el DT de las selección.

Sus declaraciones contrastan con las que dio James Rodríguez el 9 de agosto pasado en su cuenta en Twitch, cuando fue preguntado por un internauta sobre su futuro en la selección nacional. “No sé si jugaré las eliminatorias en septiembre. Es un tema que no quiero tocar ahora. Son tres partidos, espero que salga todo bien, le deseo lo mejor a mis compañeros. Colombia siempre tiene que estar en copas del mundo, hay mucho talento”, explicó.

Su mensaje permite ver que quizá su relación con el cuerpo técnico de la selección Colombia no es la mejor. Como bien se sabe James Rodríguez inicialmente fue llamado por Reinaldo Rueda para jugar dos jornadas de eliminatorias y la Copa América Brasil 2021, pero luego fue desconvocado, al parecer, por no estar en sus mejor condición física.

En ese entonces, al conocerse la desconvocatoria, James expresó su tristeza mediante un comunicado de prensa y su molestia en una transmisión en Instagram, junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez.

“Hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que ya te diga él ‘mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’; listo, si eso es así, cierro el culo y me voy”, explicó el volante el pasado 12 de junio.

Las opiniones de dos técnicos sobre James

Jorge Luis Pinto, que ha tenido la oportunidad de ser timonel del equipo cafetero, afirmó que si bien James tiene sus razones para estar aparentemente molesto, a ningún jugador se le ruega para representar al país y que, de regresar, debe adaptarse a las exigencias del cuerpo técnico.

“Históricamente a nadie le han rogado para que juegue en la selección. Que venga cuando esté preparado y se adapte a las exigencias. James tendrá sus motivos, yo solo espero que dialoguen y se comprometan”, manifestó Pinto, haciendo referencia al futbolista y Rueda.

Hernán Darío Gómez, otro viejo conocido en la casa de la selección Colombia, también dio a conocer su opinión acerca de la realidad del James y explicó que un futbolista como él siempre se extraña.

“James es un jugador que a todo el mundo le hace falta. Si vos a ese equipo que está corriendo, que es ordenado, le metés el ‘perfume’, le va a dar mucha más claridad al equipo (...). Siempre va a ser preocupante para el contrario y va a ser un bien para nosotros, porque entra 10 minutos y tiene opción de gol o pasegol”, argumentó en conversación con Win Sports.

