“Voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga”: ‘Epa Colombia’ tras conocer su condena

Foto tomada de Instagram @Epa_Colombia

Luego de conocer la sentencia contra la empresaria del exitoso negocio de keratinas, muchas reacciones se han visto a lo largo de este jueves contra el fallo y en favor de ‘Epa Colombia’, quien no se había pronunciado sobre este hecho, hasta hace pocos minutos.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la influenciadora envió un mensaje motivándose a sí misma y de aliento a sus seguidores. Allí reconoce que sí ha cometido errores y que en ocasiones quiere olvidarse de todas sus adversidades, pero que a pesar de eso saldrá adelante por el amor propio que tiene.

“Todo va a estar bien. Esas palabras me las repito una y otra vez como una especie de plegaria, reconociendo y aceptando que soy humana, que cometo errores, que a veces caigo y no tengo deseos de levantarme”, confesando también que, “hay días en donde no quiero saber nada del mundo y que el mundo no sepa de mí, pero también me repito que voy a salir victoriosa de todo lo que me proponga, porque sé que lo hago de corazón y con todo el amor que hay en mí”, escribió la empresaria.

El texto redactado por Barrera ha sido reposteado en muchas cuentas de Instagram, especialmente en aquellas encargadas que le siguen la pista a los famosos. Por ejemplo, en el post de ‘ChismesHoyCol’ hay muchos comentarios en favor de Daneidy, e incluso, un usuario pidió que se llevara a cabo un “paro” en defensa de la mujer.

“Qué injusticia, tenemos que hacer un paro porque esto la verdad no es justo” y “Está demostrado que en Colombia no nacer en cuna de oro es estar condenado a una vida de miseria, absolutamente desproporcionado el castigo” fueron varias de las decenas de reacciones de apoyo.

Otro de los mensajes que se conocieron hace pocas horas fueron los publicados por su novia, Diana Celis también en su perfil de Instagram. Allí, la jugadora del cuadro femenino de Independiente Santa Fe admitió que sí extraña a ‘Epa’ luego de que un seguidor le preguntó por ella.

“Sí, la extraño muchísimo… pues es mi mujer porque vivimos juntas, ¿no? Entonces sí, obvio sí, la extraño mucho. Además que me consciente bastante”, dijo la deportista entre risas.

Otras reacciones en redes sobre la condena contra Daneidy Barrera

Durante la mañana de este jueves, miles de voces se han manifestado en redes como Twitter rechazando la pena de prisión que deberá cumplir la mujer. De hecho, términos como ‘Keratinas’, ‘Epa Colombia’ y hasta ‘Paro Nacional’ han sido tendencia en dicha plataforma.

Incluso, muchos usuarios aseguran que la condena es desproporcionada y hasta hacen la comparación con Andrés Escobar, quien fue detectado usando un arma en el marco de las manifestaciones del paro nacional.

“Andrés Escobar salió armado a matar civiles y viaja por el mundo como si nada, a EPA Colombia le clavan 5 años por romper un vidrio” , son algunas de las contestaciones.

El senador Gustavo Petro también se refirió al tema, haciendo un llamado a varios casos que no han tenido la misma rapidez en los estrados judiciales y calificó de “estrafalaria” la condena contra la influenciadora. “Mientras poderosos corruptos o quedan en la impunidad: el caso Odebrecht; o tienen penas irrisorias: Pulgar y Lyons”.

