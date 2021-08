Senado cita a ministra Karen Abudinen para que rinda cuentas por el contrato de Centros Poblados

Este 12 de agosto se conoció que el Senado de la República citó a un debate de control político para la próxima semana a Karen Abudinen, jefe de la cartera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que responda por el contrato suscrito entre esa cartera y el consorcio Centros Poblados.

El debate fue citado por congresistas de diferentes partidos como Cambio Radical, Liberal, Centro Democrático, Conservador y de oposición, pues consideran que Abudinen debe dar explicaciones sobre los $70.000 millones que están desaparecidos.

Uno de los que citó a debate fue el senador Iván Darío Agudelo, quien aseguró a RCN Radio que, “es muy preocupante lo ocurrido con el contrato de conectividad de educación rural, por eso hemos firmado esta citación a la ministra para el día miércoles”.

Debido al respaldo del presidente Duque a Abudinen, sectores de la oposición aseguran que este debate no prosperará y solo hará que la ministra siga a la cabeza de la cartera.

Por su parte, el representante Mauricio Toro aseguró que, “es evidente que hubo una falta de diligencia de la ministra, de realizar adecuadamente su deber de cuidado y vigilancia y es que esto ocurrió en las narices de su ministerio y asesores. Desde antes de la firma nosotros advertimos que este contrato no debía firmarse, pero ella lo firmó y ahora vemos los nefastos resultados, personas así no pueden manejar los recursos”.

El pasado 3 de agosto, y luego de que W Radio destapara el escándalo, la ministra Abudinen dio unas escuetas explicaciones sobre la gran cantidad de dinero que se encuentra desaparecido. Son 70.000 millones de pesos que alcanzó a desembolsarle MinTIC a Centros Poblados a través de una fiduciaria fuera de Colombia.

No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción.