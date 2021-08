¡Ojo con el robo de datos! Ciberdelincuentes están pidiendo el IMEI de los celulares para suplantarlo

Los colombianos que tengan un celular, sin importar sus características o marca, deben estar atentos porque podrían ser víctimas de ciberdelincuentes que buscan suplantarlos. La información fue revelada este 11 de agosto por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que indicó que los criminales están recurriendo al phishing, es decir, a engañar a las personas para obtener información personal.

El robo de información se está implementando a través de llamadas y mensajes de texto en las que aseguran, en nombre de la CRC, que los usuarios deben registrar los datos en enlaces o responder los mensajes. Se recuerda que esto es falso, por lo que se recomiendo ignorar esas comunicaciones.

“La CRC informa a la ciudadanía y a la opinión pública que la entidad está siendo víctima de suplantación a través de la circulación de mensajes de texto (SMS), informando sobre el supuesto bloqueo de celulares por duplicidad de IMEI. Dichos mensajes de texto no pertenecen a la Comisión. Se reitera que esta Entidad no realiza ningún tipo de notificación o comunicación a través de mensajes de texto, por lo que es importante que las personas que reciban este mensaje no abran los enlaces, pues se puede tratar de un virus o de una modalidad de robo de datos personales”, dijo la CRC a través de un comunicado de prensa.