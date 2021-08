Uber operará en Cali y Bogotá de la mano de una empresa de taxis

Foto de archivo: Una mujer usa la aplicación Uber en su teléfono celular en Bogotá, Colombia. 30 de enero de 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez

Este miércoles Uber y TaxExpress anunciaron que se unirán para lanzar una nueva alternativa de transporte en Cali y Bogotá. Las empresas indicaron que este proyecto demuestra que sí es posible colaborar a pesar de las diferencias y será lanzada en las próximas semanas.

La metodología es sencilla: los usuarios de Uber podrán pedir un taxi con la opción ‘Uber Taxi’ y los conductores de taxi registrador en TaxExpress accederán a una subscripción para poder atender los pedidos por la plataforma de Uber y el precio se regirá por las tarifas de cada ciudad.

“Hoy más que nunca, queremos mostrarle al país que sí podemos trabajar juntos para ofrecer más alternativas y más oportunidades para que las personas en Colombia puedan generar ganancias adicionales. Nos entusiasma poder impulsar la movilidad del país en la única dirección que conocemos: hacia adelante y con un aliado líder en su sector como lo es TaxExpress”, dijo Marcela Torres, gerente de Uber en Colombia.

Los conductores de servicio público deberán pasar por los filtros de ley en TaxExpress y otros en la plataforma Uber, que incluyen la verificación de antecedentes judiciales, la revisión tecnomecánica y la tarjeta de control. En esta ocasión los conductores de taxi también podrán ser calificados para adquirir beneficios.

La alianza permitirá diferentes métodos de pago comunes en estas plataformas como las tarjetas débito y crédito y a otras alternativas de seguridad exclusivas de Uber para garantizar la protección del pasajero y del conductor como compartir el recorrido hasta con cinco contactos, usar el botón de llamada rápida al 123 y la tecnología ‘Ridecheck’ que detecta una parada larga o inusual.

A pesar de esto, las plataformas digitales como estas no están reguladas en el país e incluso se han visto afectadas por las medidas que, de alguna manera, no las avalan. Y es que a pesar de que ha habido varios intentos por legalizar su uso, el pasado mes de mayo la Comisión Sexta de la Cámara de Representes archivó el proyecto de Ley 003 de 2020, “por medio del cual se crea la categoría del servicio público de transporte terrestre, automotor individual de pasajeros, en vehículo particular intermediado por plataformas tecnológicas y se dictan otras disposiciones”.

Esto quiere decir que, las reglamentaciones que se proponían para que las plataformas de transporte de pasajeros pudieran operar sin problemas en Colombia tendrán que esperar, algo que fue celebrado por gremios de taxistas en el país.

El proyecto de ley fue liderado por el representante Mauricio Toro, congresista del partido Alianza Verde, y buscaba, además de crear y regular la categoría de servicio colaborativo de vehículos particulares que trabajan con plataformas digitales, generar la tarifa dinámica para taxis, tal cual funciona en estas plataformas, donde el valor del viaje se muestra antes de pedir el servicio y dependiendo de la demanda. Otro de los puntos clave era que los usuarios que deseen solicitar el servicio, deberían registrarse en las plataformas ya sea de vehículos particulares o taxis para recibir el servicio.

Además, con la iniciativa los pagos se podrían hacer por tarjeta, en efectivo o incluso giros postales, los vehículos no podrían tener más de 10 años de antigüedad, eliminaría los cupos de taxis y le daba facultad al ministerio de Transporte para compensar los cupos y fijar nuevas tarifas. También exigía la misma licencia de conducción que los taxistas (B1) y la revisión tecno mecánica.

Una de las agremiaciones de taxistas que han celebrado la decisión fue CST Transporte, que manifestó a través de su cuenta de Twitter:

“Los parlamentarios escucharon el clamor del país. Se pierde una oportunidad de regulación pero se puede construir gracias a lo aprendido”.

