Fajardo aseguró que “no se imagina” a Petro como presidente: “se ha venido desinflando”

El hoy precandidato presidencial Sergio Fajardo ha sido, quizá, uno de los mayores críticos del actuar del jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro y, a menos de 10 meses de la primera vuelta presidencial en la que de nuevo se enfrenten en las urnas, Fajardo dejó varios reparos sobre el actuar del también senador.

En diálogo con la revista Semana, el también miembro de la Coalición de la Esperanza aseguró que a él se le acusa de criticar en repetidas ocasiones a Petro, por lo que le pidió a sus contradictores que hicieran “una lista, miren los tuits que el señor -Petro- ha puesto en contra mía en todo este tiempo y hagan una lista de lo que he dicho sobre él”, dijo el exgobernador de Antioquia y defendió su manera de expresarse ante su contendor político.

Sobre el futuro político de Petro, Sergio Fajardo, quien fue vencido en las elecciones presidenciales del 2018, asegura que el exalcalde de Bogotá “se ha venido desinflando después de tener un momento grande en el sentido de las encuestas”.

Fajardo considera que después de que los colombianos dieran por hecho que Gustavo Petro ganaba las elecciones, actualmente “yo veo cómo se van desinflando, cómo van pasando cosas alrededor de su comportamiento y estamos en esa confrontación política”, añadió.

Igualmente, el hoy investigado por la Fiscalía General de la Nación por irregularidades con el proyecto Hidroituango mencionó que Petro le jugó “sucio” pues:

Los trinos, ya muy conocidos que hace el jefe de la Colombia Humana también fueron objeto de crítica de Fajardo, quien recordó algunos ‘descaches’ que Petro ha tenido en Twitter y que hoy ‘le pasan factura’ políticamente hablando: “los tuits cuando habla sobre la reforma tributaria y dice que cobrando impuestos a cuatro mil personas resolvemos este problema, o cuando dice lo de la vacuna, o la confrontación de hoy”, dijo Sergio Fajardo, refiriéndose a la pelea que sostuvo Petro este martes 10 de agosto con la alcaldesa Claudia López.

“Eso es un comportamiento extraño que devela la personalidad y la forma de actuar, pero él (Petro) tiene una estrategia clara, definida y la hacen a la perfección pero se sale del libreto y pasan cosas de estas que desnudan lo que hay detrás”, subrayó, mientras criticó al senador por compararlo con el uribismo.

Sobre el comentario de Petro en defensa de su copartidario Gustavo Bolívar por la controversia con el actor Bruno Díaz, Fajardo dijo que “primero Avianca hay que salvarla y luego a Gustavo Bolívar criminalizarlo, ¿de dónde saca esta conclusión?”, expresó el exgobernador antioqueño y desvirtuó lo dicho por el líder de Colombia Humana al decir que no ve “quién está criminalizando a Bolívar”, mencionó mientras dio a conocer cómo ve Petro como presidente del país.

“Yo no me la imagino (en la Presidencia) y tengo la convicción de que de la Coalición de la Esperanza saldrá la persona que va a dirigir a Colombia, pues yo no me gasto tiempo imaginándome esto”, comentó a Semana.