Los mitos y riesgos más comunes del mundo fitness

Imagen tomada de Instagram @FaridNaffah

Farid Naffah, autor de varios libros y creador de negocios en el mundo del fitness, conversó con Infobae Colombia con el fin de desmentir, a partir de la evidencia científica, los principales mitos que existen entre quienes hacen actividad física y, por supuesto, entregó algunos consejos para tener en cuenta.

“El fitness está lleno de mentiras y suposiciones, como por ejemplo cuando te dicen: ‘tome moringa que eso quema grasa’, ‘póngase este plástico con una pomada caliente que eso derrite la grasa’ o ‘que la inyección de carnitina en la barriga quema grasa’ ¡Pura mentira!, todo esto tiene fines comerciales”, aseguró Naffah.

Mientras que en cuanto a las prácticas más comunes para bajar de peso o reducir tallas que no son verídicas, el ingeniero y atleta destacó los productos a los cuales se les atribuyen propiedades que mejoran la oxidación de grasa: “se habla de la carnitina o el CLA para quemar grasa, y también de las fajas que no sirven para quemar grasa ni para moldear el cuerpo y, de hecho, pueden llegar a ser muy contraproducentes para la anatomía de las personas y les estrangulan los órganos”.

Fue entonces que Farid Naffah habló sobre la responsabilidad que tienen todos aquellos influenciadores dedicados a promocionar productos para bajar de peso o reducir tallas , pues advierte que en las redes sociales ronda mucha información falsa.

“Hay quienes pecan por la falta de información y exceso de buena voluntad, porque pueden no saber que con ese producto hacen una estafa o perjudican la salud de las personas, por eso hay que ser muy responsable con la información y con el conocimiento, pues es un tema de salud pública. Hay que tener un compromiso ético y se debe investigar con expertos antes de publicar sobre cualquier tema”, aseveró.

Además, el empresario antioqueño de raíces turcas aclaró que los riesgos del fitness no solo provienen de terceros, sino que la persona misma puede llegar a crear malo hábitos que sobrecargan su capacidad corporal al punto, incluso, de acabar con su vida.

“El fitness también puede ser muy malo y es lo que muchos no cuentan. Un ejercicio mal hecho te puede dejar secuelas de por vida, una dieta loca que te obsesiona o te raya la cabeza, puede ocasionar un desorden alimenticio muy grave. Yo tuve un amigo muy cercano que murió por la obsesión que tuvo con su físico, pues abusó tanto de las sustancias ergogénicas farmacológicas (esteroides) que, en medio de una competencia, su intestino colapsó y se rompió; luego tuvo una septicemia que no logró soportar y falleció”, comentó Farid Naffah a Infobae Colombia.

Por último, mencionó que la vida fitness es cuestión de disciplina y constancia, pues hay quienes pretenden reducir y eliminar de su cuerpo en poco tiempo, todo lo que han consumido durante casi toda su vida.

“Es allí donde aparecen las cirugías estéticas, cuyo problema principal es que no generan un hábito, entonces por lo general quien se hace una intervención vuelve a estar igual que antes porque simplemente no hay actividad física. Mientras que otros, con menos suerte, quedan con consecuencias irreversibles (...) Uno no puede pensar que en uno o dos meses de gimnasio va a eliminar todo lo malo que ha consumido por años y va a compensar una falta de ejercitación constante”, señaló.

¿Sirven las fajas de yeso lipolítico que promocionan algunos como Yina Calderón?

“Las fajas no son recomendables, ni las de yeso, porque esas actúan como cuando tú te fracturas y te enyesan, entonces por la atrofia muscular se disminuye el tamaño del músculo, pues como la parte en cuestión se deshidrata se queman medidas, adicionalmente, por pérdida de líquidos. Sin embargo, es cuestión de días para que los supuestos resultados mueren, entonces es una pendejada. Hay que recordarle a la gente que la vida fitness no es de caminos cortos”, concluyó el atleta en su entrevista con Infobae Colombia.

Un repaso por la carrera de Farid Naffah

El emprendedor paisa comenzó en 2013 un sueño que hizo realidad llamado ‘Ingenieria Corporal’ enfocado en erradicar todos los mitos del fitness por medio de evidencia científica e información real ayudándole a miles de personas a construir una vida saludable.

Además, Naffah le apostó también a la creación de suplementos bajo su propia marca ‘Proscience’, la cual se cataloga como una de las más influyentes de suplementación de Latinoamérica y, entre otras cosas, ha logrado convocar a varios exponentes del mundo fitness como embajadores de su emprendimiento como Melina Ramírez, Diana Ayala y Male Ardila.

Cabe mencionar que ‘Proscience’ se convirtió en la primera marca colombiana que importó sus productos a los Estados Unidos.