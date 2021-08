Fallo de tutela le ordena a Rodolfo Hernández retractarse por manifestación injuriosa contra Dilian Francisca Toro

Por injuria y calumnia la exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro decidió tomar acciones legales contra el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, luego de que el 27 de mayo de 2021, este declarara en Caracol Radio que la familia de la política vallecaucana estaba ligada al narcotráfico.

A través de su apoderado, Julio César Caicedo Zamorano, Toro decidió presentar una acción de tutela contra el ingeniero civil y exalcalde, y finalmente la jueza María Fernanda Escobar ordenó, en un fallo de seis páginas, “tutelar el derecho al buen nombre y la honra de Toro y Caicedo”. En ese sentido le ordenó a Rodolfo Hernández Suárez que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la decisión judicial, rectifique la afirmación que hizo en contra de la exgobernadora del Valle que contenía las siguientes palabras.

En la acción judicial la exgobernadora indicó que la manifestación hecha por el político santandereano atenta contra su honra y buen nombre. Luego de que el juzgado a cargo le diera la razón, en los términos de equidad Rodolfo Hernández deberá declarar públicamente que no tenía fundamentos para aseverar la relación de Toro con el narcotráfico colombiano.

Cabe aclarar que, el exalcalde bumangués intentó defenderse asegurando que su intervención en Caracol Radio fue basada en información de prensa y el juzgado determinó que “esa información no corresponde a la realidad, toda vez que en ninguna de las notas periodísticas a las que hizo alusión el accionado se menciona que la familia y el esposo de Dilian Francisca Toro tengan vínculos con el narcotráfico, de manera concreta”.

Tras el fallo que limpia su imagen y reputación ante Colombia, Dilian Toro declaró que confía en el sistema judicial de Colombia y siempre que deba hacerlo pondrá la cara para demostrar su inocencia. Además, tildó a Hernández de misógino, además de acusarlo de hacer antipolítica para calumniar:

Siempre he acudido a los tribunales para que sea la justicia la que intervenga ante un misógino que se camufla en la excusa de hacer supuesta antipolítica para calumniar, para mentir, lograr clics y titulares agrediéndome como mujer, esposa y madre. Hoy la justicia me da la razón y le ordena al misógino bravucón retractarse de las falsas y sucias acusaciones que hizo públicas sobre mi familia. No valen los ataques aleves en contra de una esposa, mujer… no todo vale, seguiré luchando por enaltecer la actividad política haciéndola como lo sé hacer: limpiamente