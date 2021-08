Tulio Gómez pone en duda la realización de la Superliga 2020

Aún no está confirmada la realización de la Superliga BetPlay 2021 entre América de Cali (campeón de 2020) e Independiente Santa Fe (mejor reclasificado de la temporada 2020).

El torneo que acostumbra enfrentar a los campeones apertura y finalización del año futbolístico en Colombia fue analizado por el máximo accionista de América de Cali, Tulio Gómez, quien puso en duda el desarrollo del mismo, que corre por cuenta de la Dimayor y su patrocinador, la casa de apuestas online, BetPlay.

El accionista vallecaucano de Los Diablos Rojos expresó su interés en hacerle frente a los inconvenientes de tipo logístico que trajo la pandemia del coronavirus en Colombia y particularmente en los clubes de la Liga BetPlay y si bien es consciente de que la superliga otorga premios de carácter económico y que es un título que nunca han conseguido, al igual que la Copa Colombia, su intención principal es no forzar el desarrollo de actividades deportivas en un calendario bastante apretado, pero donde hay un compromiso de por medio con el patrocinador.

Durante un evento realizado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero en que se dieron a conocer las adecuaciones del recinto deportivo, el accionista habló de este doble juego contra Santa Fe en Bogotá y Cali. Sobre la participación de ‘La Mechita’ en el torneo, esto dijo:

Así como sucedió para la edición 2020 de la competición, la principal idea era disputar a partido único la Superliga en Estados Unidos. Sin embargo, esta idea fue modificada por la organización, considerando inconvenientes de tipo logístico que se presentaron con la pandemia. Finalmente, Junior y América jugaron la edición pasada en dos partidos de ida y vuelta. Ahora, la décima edición de la competición para definir al supercampeón de Colombia tiene más dudas que certezas.

Por el momento será necesario esperan un tiempo más para oficializar el desarrollo de la competición que el año pasado se jugó el 8 y el 11 de septiembre. Pese a que ya Colombia coronó a Deportes Tolima como campeón del primer semestre de 2021, los torneos de pretemporada como la Florida Cup o el juegos amistoso de América de Cali y Deportivo Independiente Medellín a Estados Unidos ya pasó, por lo que sería arriesgado interrumpir el desarrollo del todos contra todos de la Liga BetPlay II 2021 que ahora tendrá cuadrangulares en su postemporada, así como de la Copa BetPlay 2021.

Otros de los daños que perjudicarían a los clubes sería no contar con aforo en la realización de la Superliga tanto en el Nemesio Camacho El Campín como en el Olímpico Pascual Guerrero.

Siempre y cuando estén habilitados los permisos para el ingreso de público en Bogotá y Cali tras los desmanes de hinchas en el juego entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, este inconveniente estaría solucionado, pero en caso de que no haya público o la superliga sea trasladada a Estados Unidos, quienes resultarían afectados por la decisión serían los hinchas locales.

Además de referirse a la Superliga BetPlay 2020, Tulio Gómez destacó los arreglos a la nueva sede de América, luego de la petición hecha por el entrenador Juan Carlos Osorio. Sobre las modificaciones infraestructurales del Pascual Guerrero para la segunda temporada del año, esto dijo Gómez:

Hace 30 años que a Cascajal no se le metían ni un peso. Cuando esté listo vamos a hacer un evento bien bonito allá, la verdad es que vamos a tener una sede de lujo. Las canchas están en dos o tres meses y en el Centro de Alto Rendimiento hay que montar la infraestructura. Lo que me está pidiendo Osorio no es para él, es para el equipo, Osorio y se va nos deja eso; tenemos que aprovechar los conocimientos de ese hombre