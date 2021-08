Se revelan detalles del caso de la mujer que se lanzó con su hijo de un puente en Ibagué

Imagen referencia Defensa Civil. La mujer habría tomado la fatídica decisión, orillada por problemas económicos. Foto: Colprensa.

Después de los hechos que conmovieron al país, cuando en Ibagué, una mujer de aproximadamente 28 años se lanzó al abismo con su hijo de brazos desde el puente de La Variante, paradójicamente conocido como ‘El puente de la vida’, comienzan a divulgarse detalles de las horas previas que incidirían en la investigación que conducen las autoridades.

La mujer, cuyo nombre es María Alejandra Suárez, fue reportada como desaparecida desde el viernes 6 de agosto por parte de su familia, según informó su hermana, Valeria, a Noticias RCN en su edición nocturna del pasado domingo.

Ella agregó que la preocupación familiar aumentó cuando María Alejandra se llevó a su niño de brazos de la casa de su señora madre y, desde ese momento, ni ella ni los seres más cercanos volvieron a recibir noticias de la joven.

Habíamos quedado de salir a comer en la noche y la empezamos a llamar al teléfono, no contestaban; fuimos hasta el apartamento de lla y pues no estaban, todas las pertenencias estaban ahí, y por eso empezamos a ir a los hospitales mi mamá y yo para buscarla

De acuerdo con el testimonio de Valeria, tanto ella como su madre se desplazaron a distinto lugares de la capital del Tolima en busca de su hermana y el pequeño: acudieron a la Fiscalía a reportar la desaparición, pero también se acercaron a la terminal de transportes, en donde un hombre, perteneciente a la empresa de buses Velotax, aseguró haberle vendido un pasaje el viernes a las 3:00 de la tarde para Cajamarca.

Así mismo, la mujer reportó de la desaparición de María Alejandra a conocidos y amigos para que le brindaran cualquier información tendiente a dar con su paradero.

Lo que recibió en la tarde del 7 de agosto confirmó sus peores presentimientos:

Un amigo que vive allá me envió un link de una noticia donde decía que una mujer se había lanzado con su hijo desde un puente, yo no podía creerlo hasta no ver que eran ellos

No hay claridad en los móviles

Valeria Suárez desmintió el rumor que señalaba que María Alejandra tomó la decisión a partir de una mala situación económica; ella señaló que su hermana no tenía ningún inconveniente de este tipo.

También aclaró que el padre del niño no vivía en Cajamarca a donde ella se dirigió para terminar con su vida.

“Nunca mostró síntomas de depresión, no estaba mal económicamente, no estaba pasando por un problema amoroso porque no tenía pareja y tampoco en ningún momento mostró actitudes de una persona suicida, estamos sorprendidos porque no tenemos idea porque lo hizo, ya que no dejó una carta, nada”, expresó Valeria para Noticias RCN.

Junto a otras voces, Valeria elevó una solicitud para que el Gobierno Nacional intervenga dicha estructura con el fin de evitar este tipo de situaciones.

Cabe señalar que el 6 de febrero del 2019 cuando después de muchos esfuerzos para convencer a Jessi Paola Moreno que no se lanzara al vacío con su hijo de 10 años de edad, la mujer tomó la decisión de suicidarse.

Policías en Ibagué ya habían frustrado otro suicidio a principios de este mes

“Cuantas personas más tendrán que morir para que el Gobierno atienda la problemática que presenta este puente y tomen medidas. Hay un historial muy grande de estos casos, cómo es posible que aún no le hayan hecho una infraestructura segura y ese puente tenga solo cinco barandas que le dan en el pecho a la gente, solo hay un aviso que dice “Dios te ama”, ese letrero que va a prevenir y evitar que una persona se tire desde ahí”, manifestó Valeria Suárez.

