Melissa Martínez confesó cuántos kilos bajó y cómo lo hizo

Melissa Martínez es una de las más reconocidas periodistas deportivas del país, entre otras cosas, por haber hecho parte de canales como RCN, NTN24, Fox Sports y ESPN. Motivo por el cual son millones de seguidores los que están al pendientes de aquellos datos que ella pueda compartir sobre su vida personal, como los que dejó en evidencia este domingo.

Resulta que a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la presentadora nacida en el municipio de Soledad (Atlántico) sorprendió a muchos con las dudas que se atrevió a despejar.

Por ejemplo, Melissa habló de su peso y confesó que en las últimas semanas ha logrado bajar 6 kilos que, aunque poco afectaban a su despampanante figura, sí han sido notorios para los fanáticos más fieles y, por supuesto, para ella misma.

Sobre cómo ha logrado reducir sus tallas, la atlanticense advirtió que todo es resultado de una serie de buenos hábitos que ha retomado en su agitada vida laboral, entre ellos unos jugos para adelgazar y, lo más importante, la ejercitación física a diario. Sin embargo, admite que hay varios ejercicios que se le dificultan realizar.

“En el matrimonio de mis amigos Laura Tobón y Alvarito casi fallezco, nos fuimos a tomar una foto en un cenote con varias amigas y ellas pensaban que yo estaba jugando cuando me caí al agua y yo la verdad es que no tengo idea de nadar. Macri Vélez fue la única que se quedó para tratar de ayudarme a cruzar de una piedra a la salida del cenote”, puntualizó la comunicadora.

También contó que suele aplicarse cuanta crema encuentra en el mercado pero, sobre todo, confía en aquellas que le receta su dermatólogo y esto le ha permitido conservar una piel libre de manchas y otras imperfecciones.

Por último, Melissa Martínez se refirió a su esposo, el futbolista uruguayo Matías Mier, de quien se ha mostrado bastante orgullosa por los partidos que este ha logrado disputar con el Club Atlético Central Córdoba, su nuevo club.

La comunicadora es bastante entregada a la audiencia que tiene en las redes sociales y, por esa razón, hace un par de meses participó en una dinámica a través de la cual reveló aspectos poco conocidos de su vida personal.

Así entonces, Martínez Artuz mencionó, entre muchas otras curiosidades, que le gusta comer papel y que le encanta ver clips de extracción de espinillas.

“Mientras me encontraba en la redacción de los noticieros donde trabajé, escribiendo una nota y de pronto me comía un pedazo”, añadió.

Fueron muchos otros los momentos que recordó Melissa sobre las curiosidades que ha vivido a lo largo de su vida y recordó uno en especial que la molestó mucho cuando trabajaba en RCN. En aquel momento, un hincha le dio una palmada en la cola y la imagen fue transmitida por el noticiero en un especial de diciembre.

“Me molesté mucho cuando un 28 de diciembre, un día de inocentes, sacaron un video donde un hincha me golpeaba, me pegaba en la nalga, me pareció horrible”.