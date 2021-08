Anthony Zambrano, tras llegar a Colombia: “Vamos a empezar a entrenar para París 2024″

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's 400m - Medal Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 6, 2021. Silver medallist Anthony Jose Zambrano of Colombia on the podium. REUTERS/Hannah Mckay

Anthony Zambrano llegó al país luego de dejar su nombre en la historia de los Juegos Olímpicos al ganar la medalla de plata para Colombia en los 400 metros planos de Tokio 2020. El atleta colombiano cruzó en el segundo lugar la línea de meta con un tiempo de 44.08 segundos.

Con este triunfo Zambrano se convirtió en el primer deportista hombre de Colombia en ganar una medalla olímpica en una prueba de velocidad de Atletismo. Anteriormente, Ximena Restrepo ganó una medalla de bronce en la prueba de los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

En una rueda de prensa organizada por el Comité Olímpico Colombiano, Anthony Zambrano recibió a los medios y habló sobre su victoria, las dificultades que ha pasado para llegar hasta donde está y confesó que sueña ser un ejemplo para los deportistas colombianos.

“Soy joven de bajos recursos, pasé dificultades, pero si uno tiene un sueño y quiere ser deportista modelo uno tiene que hacer sacrificios y tener disciplina, dejar cosas que le gustan para tener un buen resultado. En Río no tenia experiencia. Tuve lesión de dos años. Me dieron la espalda, pero no guardo rencor a nadie. Pasé dos años sin ver a mi madre, pero le cumplí el sueño a ella, a mi país. Esto es apenas el comienzo, vamos a empezar a entrenar para París 2024″, contó Zambrano.

El atleta ha contado en varias ocasiones que quiere estudiar criminalística, pero el tiempo que requiere para entrenar lo ha permitido. Aún espera tener el momento para graduarse como profesional en esta carrera. “Mi mama quiso estudiar criminalística pero no tuvo el espacio. Todavía no es tarde. Yo la voy a apoyar porque es una madre guerrera. Quiero ser profesional pero este año me quedó muy pesado. Habrá tiempo”.

Zambrano contó que quiere seguir rompiendo récords. “Ya lo soy desde Doha 2019. Sí se puede salir adelante y cumplir sueños, con apoyo de padres, disciplina, voluntad, estar entregado a Dios y concentrarse y salirse de las cosas que a uno le gustan. Hay días que no me quiero levantar pero mi entrenador me dice, es el momento, para cumplir los objetivos”.

Y agregó que quiere ser una figura a seguir para los jóvenes del país. “Orgulloso de ser colombiano y ser ejemplo para los jóvenes. Quiero seguir siendo la leyenda del país, mi sueño es bajar los 42 segundos. diariamente entreno pensando en eso. Es poco a poco. Duré tres años para bajar un segundo”.

“Quiero que haya mas revelaciones atletas y me voy a poner al margen para ayudar, que haya organización. Necesitamos apoyar a los entrenadores de los departamentos. Hay que correr con las potencias, Jamaica, Estados Unidos, Trinidad, y los podemos derrotar”, contó.

Para finalizar la rueda de prensa, el atleta contó que fue lo que le había dicho a su mamá previo al los Juegos Olímpicos. “Le dije a mi mamá antes de Tokio que quería ser campeón olímpico, le dije cumples años el 12, ese va a ser tu regalo de cumpleaños. Mi fisio dejó su familia un año para estar conmigo, también se lo dedico a él”.

