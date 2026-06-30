Colombia

Daniel Quintero confirmó denuncia penal a directivos de la Fábrica de Licores de Antioquia por presunta obstrucción a auditoría

El superintendente de Salud confirmó que el caso fue presentado a la Fiscalía, a la Procuraduría y la Contraloría General de la República

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Daniel Quintero - crédito @flaenlinea/X/Luis Eduardo Noriega/EFE
Daniel Quintero confirmó la información en su cuenta oficial de X y declaraciones públicas - crédito @flaenlinea/X/Luis Eduardo Noriega/EFE

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, confirmó el martes 30 de junio de 2026 que presentaron una denuncia penal contra la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) por presuntamente obstruir sus labores de inspección, vigilancia y control programadas en la empresa.

“El pasado 26 de junio, la Superintendencia Nacional de Salud se dirigió a las instalaciones de la FLA. Ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la entidad: las directivas de la entidad vigilada se negaron a entregar la información solicitada por los auditores que acudieron al lugar para realizar la auditoría, procedimiento que forma parte de las funciones legales de la Supersalud”, indicó el funcionario.

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Y agregó: “Esta negativa constituye una violación a la Constitución y a la ley. Por este motivo, la Superintendencia adelantará acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación, además de acudir a la Contraloría y la Procuraduría, para que se investigue el comportamiento de estos funcionarios”.

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